Bilim İnsanları, Mars’ta Yaşamın Mümkün Olduğunu Söyledi

Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda, Ay ve Mars yüzeyinin altında bulunan ve lav tüpleri olarak bilinen bu mağaralarda insanların yaşayabileceğini söyledi.

Avrupa Gezegensel Bilim Kongresi’ndeki konu ile ilgili açıklamada yapan araştırmacılar, bilim dünyasında yeni bir tartışma yarattı. Padova ve İtalya’daki Bologna Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, Ay ve Mars’ta volkanik hareketler sonucu oluşan lav tüplerinde insanların yaşayabileceğini söylüyor.

Mars’ta 250, Ay’da ise 1 kilometre uzunluğa ulaşabilen lav tüpleri, uzaydaki kozmik radyasyondan etkilenmiyorlar. Bu nedenle bilim adamları bu mağaraların insan yaşamı ile birlikte, dünyadaki farklı yaşamlara da ev sahipliği yapabileceğini ifade etti.

Padova Üniversitesi’nden Dr. Riccardo Pozzobon, “Lav tüpleri, kozmik radyasyondan ve mikrometeorit akışından korunan, gelecekteki insanlık misyonları için potansiyel olarak güvenli ortamlar sağlayan yapılardır.” açıklamasında bulundu. Pozzobon ayrıca, mağaraların insan yerleşimleri için yeterince büyük olduklarını söyledi.

Avrupa astronotları, PANGEA adlı bir parkurun bir parçası olarak, Dünya lav tüplerinde eğitim almışlardı. Jeoloji eğitimi, astronotların farklı yaşam formlarına hazırlamak ve kolay adapte olmalarını sağlamak için verilmişti. Araştırmacılar, Ay yüzeyinin altında 200’den fazla mağara olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte, bu mağaraların keşfedilmesi çok uzun bir zaman alabilir.

Kim bilir, belki de araştırmacıların bu teorisi doğru çıkar ve ileride astronotlar uzaydaki kozmik radyasyondan korunmak için bu lav tüplerine sığınabilirler.