Bilim İnsanları Nazca Platosu'nda Gizemli Yaratık Çizimleri Keşfetti

Bilim insanları Nazca Platosu olarak adlandırılan bölgede yerliler tarafından çizilen 'gizemli yaratık' figürlerini ortaya çıkardı.

Yapay Zeka ile Tespit Edildi

Yamagata Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Nazca Platosu'nda bulunan gizemli çizimleri yapay zeka aracılığı ile ortaya koydu. Peru'nun başkenti olan Lima şehrinin dört yüz km güneyindeki platoda keşfedilen çizimler, büyük soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Nazca Platosu'nun batı tarafında bulunan ve boyları beş metre ila yüz metre arasında değişen 143 geoglif, hayvan ve diğer canlıları betimliyor. Bununla birlikte sıradışı bazı detaylar da bulunuyor.

A newly discovered geoglyph, left, in Peru's Nazca Lines has human form. The image, right, offers a clearer picture of what it depicts. The black rule at the bottom of the photo shows it is 4 meters wide. https://t.co/mqkPGwOQM8 pic.twitter.com/mV3IZOTZOh — TruckDriverHiro (@DriverHiro) November 16, 2019

Bu çizimlerin arasında kare kafa yapısına sahip, insana benzer canlıların çizimleri dikkat çekiyor. MÖ 100 - MÖ 300 dönemleri arasında çizildiği düşünülen bu geogliflerin neyi anlatmak istediği, bilim insanları arasında çok büyük bir gizem haline gelmeyi başardı.

Boyutları yüz metreye kadar uzanan benzer çizimler, daha öncesinde havadan da görüntülenmişti. Bilim dünyası şu an bu dev şekilleri kimin, nasıl ve hangi amaçlarla çizdiğini merak ediyor. Yüzlerce metrelik devasa geometrik şekillerin nasıl çizildiği, bu noktada gerçekten de büyük bir sır olarak öne çıkıyor.