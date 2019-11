Bilim İnsanları Nazca Platosu'nda Gizemli Yaratık Çizimleri Keşfetti

Bilim insanları Nazca Platosu olarak adlandırılan bölgede yerliler tarafından çizilen 'gizemli yaratık' figürlerini ortaya çıkardı.

Yamagata Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Nazca Platosu'nda bulunan gizemli çizimleri yapay zeka aracılığı ile ortaya koydu. Peru'nun başkenti olan Lima şehrinin dört yüz km güneyindeki platoda keşfedilen çizimler, büyük soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Nazca Platosu'nun batı tarafında bulunan ve boyları beş metre ila yüz metre arasında değişen 143 geoglif, hayvan ve diğer canlıları betimliyor. Bununla birlikte sıradışı bazı detaylar da bulunuyor.

A newly discovered geoglyph, left, in Peru's Nazca Lines has human form. The image, right, offers a clearer picture of what it depicts. The black rule at the bottom of the photo shows it is 4 meters wide. https://t.co/mqkPGwOQM8 pic.twitter.com/mV3IZOTZOh