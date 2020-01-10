Bilim İnsanları Ortalama İnsan Ömrünü 400 Yıl Yapabilir!

Sonsuza kadar yaşamak ister misin? Muhtemelen hayır. Peki uzun, gerçekten uzun bir süre? Bu durumu mümkün kılacak bir hücresel sır çözülmüş olabilir.

Beş Kat Daha Fazla

Birkaç farklı üniversiteden bir grup bilim insanı, yaşam süresini uzatmak adına heyecan verici bir sırrın çözülmüş olabileceğini duyurdu. Yapılan çalışma, bir organizmanın normal hayat süresinden beş kat daha fazla yaşaması ile sonuçlandı. Günümüzde ortalama insan ömrünün 80 yıl olduğunu düşünürsek, bu da basit bir hesaplama ile 400 yıl civarında bir ömrün mümkün olabileceği gösteriyor. Peki öyle mi?

Ne yazık ki bazı sorunlar. Bu ise gençlik çeşmesi olarak adlandırılan bu yöntemin yalnızca solucanlar için geçerli olduğu. En azından şimdilik.

Çalışmaya katılan bilim insanları C. Elegans olarak da bilinen bir solucan türü üzerinde çalıştılar. Solucan üzerinde yapılan çalışmalar, hücrelerin uzun bir yaşam için nasıl yönlendirilebileceği üzerine kuruluydu. Çalışma sırasında hücresel yollar üzerine yapılan bazı ayarlar ömrü yüzde 500 oranında artırdı.

Organizmaların hücresel yolları ile oynayarak yapılan bu yaşam süresini uzaltma çalışmaları bilim insanları için umut vaat etti. Ancak bu araştırmanın sonuçları hala şaşırtıcı ve gizemli.

Hesaplananın Üstünde

Araştırmacılar yaşamı uzattığı düşünülen iki ayrı mutasyonu birleştirerek bu yönteme ulaştı. Değiştirilen yollardan birisinin solucan ömrünü yüzde 100, diğerinin ise yüzde 30 uzatması gerekiyordu. Yani toplamda yüzde 130 oranında bir artış ki bu da sembolik olarak 10 gün olan bir yaşam süresi için 23 gün anlamına geliyor.

Ancak sinerjistik etki ile birleşen iki mutasyon beklenenden çok daha üst bir etkiye yol açtı ve ömürde yüzde 500 oranında bir atışa neden oldu. Bu gerçekten inanılmaz bir haber. Ancak ne yazık ki bu iki mutasyonun neden bu kadar şok edici bir etki ile birleştiği halen çözülemedi.

Şimdi, sizi beş kat daha uzun yaşatabilecek bir hap hayal etmeden önce insan üzerinde yapılabilecek çalışmaları düşünmekten bile oldukça uzak olduğumuzu bilmelisiniz.