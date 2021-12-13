Bilim İnsanları Plüton'un Gezegen Olarak Sınıflandırılması için Çağrıda Bulundu

Uzun süreler boyunca Plüton'un gezegen olup olmadığına yönelik çeşitli tartışmalara tanıklık ettik. University of Central Florida bünyesinde yer alan Florida Uzay Enstitüsü, yüzlerce yıllık gezegen literatürü hakkında yaptığı araştırmlara sonucu Plüton hakkında alınan kararın son derece eski fikirlerden kaynaklandığını keşfetti. Kurum bünyesinde görev alan bilim insanları, Plüton'un gezegen olmadığına yönelik kararın iptal edilmesini talep etti.

Florida Uzay Enstitüsü Açıkladı: Plüton Gezegendir

Uzayda yer alan herhangi bir cismin gezegen olup olmadığı ile ilgili tartışmalar gerçekten de yüzlerce yıldır tartışılan bir konu ve temelleri, gözlemsel astronominin babası olarak kabul edilen Galileo Galilei dönemine kadar uzanıyor. Galilei'nin gezegen olarak tanımlanabilecek şeylere ilişkin kriterleri, temelde jeolojik aktiviteye dayanıyor.

University of Central Florida bünyesinde görev alan gezegen bilimci Philip Metzger, "Bu, tarihin önemli bir dönemi idi. Halk, Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğünü kabul etti ve bu harika bilimsel kavrayışı, astrolojiden gelen gezegen tanımı ile birleştirdi." ifadelerini kullandı.

Galilei tarafından yapılan ilk tanımlamalar o dönem için muhteşem bir yenilik olsa da temelde yetersizdi çünkü uydular ve asteroitler gibi nesneler dahi bu ideal altında bir gezegen olarak kabul edilebilirdi. Günümüzde ise bir gezegeni tanımlayan şey aktif jeoloji değil.

Uluslararası Astronomi Birliği tarafından yapılan ilk tanım, bir yıldız veya yıldız kalıntısı yörüngesinde dönen astronomik cisimleri gezegen olarak tanımlamıştı. Daha sonrasında ise bu kriterlerin arasına bir yenisi daha eklendi: Komşu bölgesini gezegenimsilerden temizlemiş, bir yıldız veya yıldız kalıntısı yörüngesinde dönen astronomik cisimleri

Plüton ile ilgili tartışmalar, komşu bölgesini gezegenimsilerden temizlemiş tanımınından çıkmıştı. University of Central Florida bünyesinde görev alan bilim insanları ise geçmiş literatürde bu tanımın hiçbir şekilde kullanılmadığını, bu tanımın yanlış bir kriter olduğunu düşünüyor

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Plüton yeniden bir gezegen olarak kabul edilebilir mi yoksa talihsiz sınıflandırması devam mı edecek? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.