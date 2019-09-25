Bilim İnsanları Rüyaların Neden Unutulduğunu Açıkladı

Bazen uyandığınızda çok net bir şekilde hatırladığınız rüyaların çok kısa bir süre içerisinde beyninizden silindiğini fark etmişsinizdir. Bu durum üzerinde uzun süredir araştırmalar yapan bilim insanları, rüyalarımızı neden hatırlayamadığımızın cevabını buldu.

Rüyalarımızı Neden Hatırlayamıyoruz?

Söz konusu durum hakkında araştırma yapan Japon ve Amerikalı bilim insanları, beynimizde bulunan bazı hücrelerin rüyaların hatırlanması yönünde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Science dergisinde yer alan habere göre bazı hücreler, rüyaların muhafaza edilmesini engelliyor.

Fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde hızlı uyku evresi sırasında MCH hücrelerini aktif hale getiren bilim insanları, farelerin daha önce öğrendikleri şeyleri hatırlamakta güçlük çektiğini fark etti. İştahtan ve uyku evrelerinin düzenlenmesinden sorumlu olan MCH, uyku sırasında aktif olması sebebiyle unutkanlığa yol açıyor.

Yine aynı şekilde MCH hücrelerinin aktif olmadığı farelerde ise hafıza testlerinin daha güçlü sonuçlar verdiği tespit edildi. Rüyaların hızlı uyku evresi sırasında gerçekleştiğini belirten bilim insanları, MCH hücrelerinin bu süreç içerisinde aktif olarak rol oynadığını belirtiyor.

Bu hücre grubunun rüya sırasında aktif olması sonucunda rüyaları muhafaza edemediğimizi belirten bilim insanları, rüyalarımızın bu sebeple unutulduğunu da ekliyor.