Bilim İnsanları Şimdiye Kadar Keşfedilmemiş Bir Mineral Buldular

Dünya üzerindeki her türlü materyalin şimdiye kadar keşfedilmiş olduğu düşünülüyordu. Ancak Alberta Üniversitesi’nden bir doktora öğrencisinin yaptığı keşif şimdiye kadar farkedilmemiş olan bir minerali ortaya çıkardı.

Güney Afrika’daki volkanik bir alanda bir elmasın içerisine sıkışmış olarak bulunan mineral şaşkınlık yarattı. Nicole Meyer başta olmak üzere araştırma grubu buldukları minerali Goldschmidtite olarak isimlendirdi. Bu yeni keşfedilmiş mineralin adı ise jeokimyacı Victor Moritz Goldschmidt’ten geliyor.

Goldschmidtite, farklı elementlerden oluştuğu için yerkabuğunun derinliklerindeki işleyişin nasıl olduğuna dair insanlığı aydınlatabilir. Nicole Meyer’in açıklamalarına göre Goldschmidtite yüksek yoğunlukta niyobyum ve potasyum ile dünyada nadir rastlanan lantan ve seryumdan oluşuyor.

Yerkabuğunun geri kalanı ise çoğunlukla magnezyum ve demirden oluşuyor. Yerkabuğunun derinlerine inmek koaly olmadığı için bilim insanları daha çok Dünya’nın yüzeyiyle ilgili incelemeler yapabiliyorlar.

Bu nedenle elmasın içerisine sıkışmış olarak bulunan bu mineral, Dünya’nın derinlerine bakma imkanı verdiği için oldukça önemli. Araştırma ekibinden Graham Pearson ise Goldschmidtite'in elmas içerisinde bulunmasının oldukça alışılmadık olduğunu ve önemli bilgiler sağlayacağını söylüyor.

Tabi mineralin şimdiye kadar cevaplanmamış bazı sorulara cevap olacağı düşünülse de bazı açılardan dolayı akıllarda soru işareti yaratacak gibi görünüyor.