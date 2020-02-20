Bilim İnsanları Su Buharından Elektrik Üretti

Elektrik üretiminde çevreye zarar vermeyen ve düşük maliyetli yöntemler kullanmak dünyayı korumak açısından oldukça önemli. Bununla ilgili olarak Massachusetts Amherst Üniversitesi’nden bilim insanları atmosferde doğal olarak bulunan su buharından elektrik üretebilen bir cihaz geliştirdiler.

Air-gen ismi verilen cihazın geliştirilmesine yön veren keşif aslında otuz yıldan daha uzun bir süre öncesine dayanıyor. Yıllar önce ABD’de bulunan Potomac Irmağı’nda Geobacter cinsine ait bir mikrobun oksijensiz manyetit üretebildiği görülmüştü. Bu materyal üzerinde araştırma yapan Jun Yao isimli elektrik mühendisi, elektrotlarla nanotelleri belli bir şekilde temas ettirdiğinde elektrik akımı üretildiğini şans eseri keşfetti.

Yao’nun yaptığı deneyin ortaya çıkardığına göre atmosferdeki nem sayesinde nanoteller, sudan absorbe ettikleri protein sayesinde gerilim gradyanı üretiyor. Bu sayede 0.5 voltluk elektrik elde edilebiliyor. Araştırmacıların açıklamalarına göre akıllı telefon gibi küçük aletleri şarj edebilmek için bu yöntemle yeteri kadar elektrik üretilebilir.

Su buharından elektrik elde etmenin sağlayacağı avantajlar ise çok fazla. Yenilenebilir enerji olması, çevreyi kirletmemesi, düşük maliyetli olması ve çöl gibi nemliliğin düşük olduğu yerlerde bile çalışabilmesi ile bu teknoloji ileride pek çok alanda kullanılabilir.