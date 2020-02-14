Bilim İnsanları, Su Damlasından Elektrik Üretti

Gelecekte enerji alanında yaşanabilecek sıkıntılar için bugünden önlem almaya başlayan bilim insanları, su damlacığından elektrik üretmeyi başardılar. Japon bilim insanları, su damlacığının küçük hareketlerini kullanarak 5V’luk elektrik üreten bir cihaz geliştirdiler.

Son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan enerji hasadı teknolojisi ile ısı, ışık ve titreşim gibi doğal olaylarla elektrik üretilmeye başlandı. Enerji hasadı ile elektrik üretimi sayesinde elektronik ciihazlara istikrarlı ve uzun vadeli enerji sağlanması hedefleniyor.

Japonya’daki Nagoya ve Kyushu Üniversitesi’nden araştırmacılar, enerji hasadı yöntemi ile sıvı damlacıklarının küçük hareketlerine odaklanarak 5 voltluk elektrik üreten bir cihaz geliştirdiler. Bu cihaz, esnek ve ince filmlerden oluşuyor ve yüzeye su damlası düşüp kaydığı zaman enerji üretiyor.

Su damlacıklarının küçük hareketlerinden üretilen enerji, fabrika bacalarında ve mikro akışkan cihazlarda halihazırda kullanılıyor olsa da çok etkin bir kullanım alanı yoktu. Grafen kağıdı kullanılarak yapılan enerji üretiminde ancak 0.1 volt elektrik üretilebildiği için bu miktar yeterli olmuyordu.

Japon bilim insanları grafen yerine molibden disülfürü (MoS2) kullandıkları zaman 5 volt elektrik üretebildiler. Normalde geleneksel yöntemler ile MoS2’yi geniş alanlarda geliştirmek mümkün olmasa da bilim insanları, yeni yöntem ile kimyasal buhar birikimi ile bunu başardılar.

Su tesisatlarının kavisli iç yüzeyinde kullanılacak kadar esnek olan yeni jeneratörün kendi kendine çalışan yağmur ölçer ve asit yağmuru monitörleri gibi IoT cihazlarına güç sağlamak için kullanılması bekleniyor.