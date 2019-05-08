Bilim İnsanları, Tuzlu Suyu İçme Suyuna Çevirdi!

Dünya kamuoyunun şu an en çok uğraştığı konular arasında kuraklık problemi de bulunuyor. Her koşulda ayakta kalabileceğini sandığımız Dünya, susuzluk gibi çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıya. Bilim insanları, yaptıkları çalışmalarla bu problemi tamamen ortadan kaldırmak istiyor.

Tuzlu sudan içme suyu elde etme işlemi yeni değil. Dünyanın birçok ülkesi bu tarz denemelerde bulundu ve herkes farklı tuz oranları barındıran su elde etti. Ancak bu çalışmalar neticesinde elde edilen suyun, tuzdan çok da arındırılmış olduğunu söyleyemeyiz.

Tuzlu suyu çevirme işlemi büyük oranda başarılı oldu

Tuzlu suya ne kadar müdahale ederseniz edin, genellikle geriye içilebilecek düzeyin üstünde bir tuz miktarı kalıyor. Kaynatma yöntemi kısmen başarılı olsa bile, henüz yeterliliği kanıtlanan yöntemler arasında yer almıyor.

Hem atık suyun arıtılması hem de insan tüketimine uygun içme suyu oluşturulması için bilim insanları iki farklı materyal hazırladı. Bu materyallerden biri videoda göreceğiniz üzere mavi renkteyken, diğeri de kırmızı renge sahip.

Mavi ve kırmızı renkteki çözücü maddeler karıştırıldıktan sonra tuzlu su ile teması sağlandı. Böylece hızlı bir şekilde tuzdan kurtulan araştırmacılar, deniz suyunu içme suyuna çevirmenin yolunu buldular. Aşağıda yer alan videoda detayları bulabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra fikirlerinizi yorumlar bölümden bizlere aktarmayı unutmayın.