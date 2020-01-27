Bilim İnsanları Uyardı: Kanser Bulaşıcı Olabilir!

Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre kanser hastalıkları bulaşıcı bir yapıya sahip olabilir.

İnsandan İnsana Bulaşabilir!

Kanada İleri Araştırmalar Enstitüsü bünyesinde çalışan bilim insanları, İnsanlar ve Mikrobiyom isimli yeni çalışmasında ilginç bir görüşe imza attı. Söz konusu araştırmaya göre onkolojik hastalıklar bazı durumlarda insandan insana bulaşabilir bir yapıya sahip olabilme potansiyeline sahip.

Mikrobiyom, cilt içerisinde ya da organlarda bulunan çok fazla sayıdaki küçük bakterinin oluşturduğu topluluk olarak da biliniyor.

Az önce de bahsettiğimiz gibi onkolojik hastalıkların insandan insana bulaşabileceğini düşünen bilim insanları, var olan bu kolonileşmenin sonucu olarak kalp ve damar hastalıkları, obezite ve diyabet gibi hastalıkların da bulaşıcı olabilme potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü bu hastalıkların temelde genetik ve çevre faktörler ile ilgili olduğunu, bulaşıcı olabilme ihtimalinin pek mümkün olmadığını vurguladı ve bilim insanlarının savundukları tezi reddetti.