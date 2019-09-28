Bilim İnsanları Uykusuzluk ve Kilo Alma Arasındaki İlişkiyi Açıkladı

Günümüzün en büyük problemleri içerisinde yer alan uykusuzluk ve kilo alma, ne yazık ki birbirleri ile son derece ilişkili. Penn State Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapan ve araştırmacılar arasında bulunan Orfeu Buxton, önemli açıklamalarda bulundu. İşte kilo problemi yaşayanlar için önemli olabilecek bu haberimizin detayları.

Gündelik hayat içerisinde yaşadığınız stres veya bazı fiziksel problemler, gece uykusuz kalmanıza neden olabilir. Kilo almaya neden olan faktör uykusuz kalan kişilerin enerji açığını karşılamak zorunda olmasından kaynaklanıyor.

Bilim insanları uykusuzluk üzerine deney yaptı

Bir grup araştırmacı, uykusuzluğun insanlar üzerindeki etkisini görebilmek için bazı araştırmalara başladı. Yaptıkları kapsamlı araştırmalar ile ilgili ortaya çıkan ilk bulgulardan bir tanesi de, büyük bir enerji açığı oldu.

Yağların arasında biriken maddeler, uykusuz kaldığınızda buharlaşmaya başlıyor. Vücut bu nedenle daha fazla gıda tüketmek istiyor. Üstelik gece vakti alınan gıdalar sizlerin çok daha hızlı bir şekilde kilo almasına neden oluyor.

Bu araştırma, Journal of Lipid Research’de yayımlandı ve bilim dünyasında önemli bir ses getirdi. Eğer genel olarak kilo alma problemine sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, nedenlerinden bir tanesi de uykusuzluk olabilir. Sizler de kilo alma problemi yaşıyorsanız, belki de uykusuzluk gibi bir nedene bağlı olabilir.