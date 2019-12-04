Bilim İnsanları, Yapay Sinir Hücresi Geliştirdi

Bilim insanları insan vücudu için çok önemli olabilecek bir buluşa imza attı. Yapay sinir hücresi şeklinde geliştirilen ve gerçek hücre gibi davranabilen küçük silikon çipler sayesinde omurilik zedelenmesi ve kalp yetmezliği gibi durumlarda düzelme sağlanabilir.

Parmak ucuna sığabilecek kadar küçük bir yapıda olan yapay sinir hücreleri, vücudumuzda biyolojik olarak bulunan sinir hücreleri ile aynı işlevi sağlayabiliyor. Bu küçük çipi geliştiren araştırma ekibi, çipi biyoelektronik cihazlarda ve impantlarda kullanarak sinir sistemini etkileyen Alzheimer hastalığı ve omurilik zedelenmesi gibi günümüzde tedavisi olmayan hastalıklarda iyileşme sağlamayı hedefliyor.

Nöron olarak da bilinen sinir hücreleri, beyinden vücudun çeşitli bölgelerine elektrik sinyalleri yaratarak bilgi gönderir. Bu sistemdeki mekanik ya da kimyasal sinyaller, iyon kanalları sayesinde elektrik sinyallerine dönüştürülür. Bu karmaşık yapıda hücrelerin sinyaller ile nasıl uyarıcı etki sağladığını anlamak ise oldukça zor.

Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırmada, sinir hücrelerinin elektrik sinyallerini üretebilen çip teknolojisi yer alıyor. Araştırmada yer alan bilim insanları, hafıza ve nefes alma için gerekli sinir hücrelerinin dinamiklerini taklit edebildiler. Bu çiplerde elektrik sinyallerinden sorumlu olan sentetik iyon kanalları bulunuyor.

Her ne kadar bu çiplerin ileride çeşitli rahatsızlıklarda kullanılması hedeflense de çipin işlevinin yanında sinir hücrelerinin diğer özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Ancak geliştirilen teknoloji, günümüzde tedavisi olmayan hastalıklar için umut ışığı olacak gibi görünüyor.