Bilim İnsanları Yeni Gezegenler Keşfetmenin Yolunu Buldu!

Güneş sistemimizin dışında yaşayan gizemli yerler olan gezegenler, daima büyüleyiciydi ve bilim insanları yeni gezegenler keşfetmenin bir yolunu sonunda buldu. Elbette daha önceden de çok fazla yöntem kullanılıyordu ancak ilk defa farklı bir teknikle bu sağlanmaya çalışıldı. İşte merak edilen tüm detaylar.

NGTS-11b isimli bir gezegen, bu yeni tekniğin en görünen yüzlerinden birisi oldu. Böylece daha şimdiden işe yaradığı kanıtlandı bile. İngiltere'de Warwick Üniversitesi ve NASA'nın gezegen bulma TESS teleskop verileri sayesinde bu keşif yapıldı.

Bilim insanları yeni gezegenler için heyecanlı

Yeni gezegenler keşfetmenin en kolay yollarından birisi de, onun hareketlerini yıldızlar ile birlikte izlemektir. Dünya'yı yaşanabilir bir gezegen haline getiren elbette Güneş'in varlığıdır. Güneş sayesinde aydınlık sağlanıyor ve ısınma sorunu gideriliyor.

Bilim insanları diğer gezegenlerin de güneş gibi yıldızların etrafında döndüğü takdirde yaşama elverişli olabileceğini tahmin ediyor. Böylece sıcaklık değerleri ve ışık gibi kaynaklar bu gezegenlerde de sağlanabilir. NGTS-11b isimli gezegen böyle bir potansiyele sahip.

Bilim insanları bu gezegenin kendisine ait bir yıldız etrafında döndüğünü gördü. Her döndüğünde ışığın kaynağını bir miktar kesti. Bu durum onun güneş gibi bir yıldızın etrafında döndüğünü kanıtladı. Yaklaşık olarak 35 günde kendi yıldızının etrafında dönebiliyordu. Bilim insanları bu tür tekniklerle dünyaya benzeyen daha çok gezegen keşfetmeyi umuyor. Sizce uzayda dünya benzeri bir gezegen var mı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.