Bilim İnsanları Yetişkinlerin Neden Sexting Yaptığını Açıkladı

Bilim insanları tarafından yapılan araştırma, yetişkin insanların neden sexting yaptığını ortaya koydu.

Üç Nedene Bağladılar

Habere geçmeden önce sexting tanımlamasının partnere cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ya da video göndermek anlamına geldiğini belirtelim. Teksas Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları, 160 katılımcı ile birlikte yetişkinlerin neden sexting yaptığını araştırdı.

Yetişkinlerin bu yola başvurmasının ilk nedeni, sextingi bir ön sevişme aracı olarak görmeleri. İkinci neden ise ilişki güvencesi olarak öne çıkıyor. Buna göre partnerlerini şüpheli ve endişeli bulan kişiler bu yola başvuruyor. Bir diğer neden ise sürpriz amaçlı paylaşım. Kişiler bunun cinsellikle bağlantılı olmayan fikirleri (örneğin yemeğe çıkmak) tetiklemesi için kullanıyor.

Araştırmanın önemli isimlerinden olan Joseph M. Currin söz konusu sonuçlar hakkında, "Bu bize yetişkinler arasında sextingin, cinsel arzularımızı partnerlerimize iletme biçimimizin bir evrimi olduğunu söylüyor." dedi ve ekledi "İnsanlar aşk şiirleri ve mektuplar yazıyordu, daha sonra fotoğrafçılık yaygınlaştı ve çiftler birbirlerinin özel fotoğraflarını çekmeye başladı."