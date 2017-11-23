Bilim İnsanları, Yıldırımdaki Gizemi Ortaya Çıkardı

Yıldırımlar doğanın en dikkat çekici güçlerinden bir tanesi olmasına karşın günümüzde hala gizemini sürdürmeye devam ediyor. Yıldırım konusundaki sır perdelerini çözmek için yapılan çalışmalar sonuç verdi. Japon bilim insanları yıldırım düştüğünde atmosferde anti-madde yaratan foto nükleer tepkimeler meydana geldiğini tespit etti.

Nature dergisinde yayımlanan ve Kyoto Üniversitesinde görevli bilim insanları liderliğinde yapılan araştırma, çakan şimşeğin neden olduğu gama ışını kaskatlarının gizemini çözdü.

Araştırmada, gama ışınlarının havada radyoizotoplar ve anti-madde göstergesi pozitronlarla nasıl tepkimeye girdiği anlatıldı. Anti-madde açığa çıkaran foto nükleer tepkimeler, Kaşiwazaki kentine yerleştirilen 4 detektörden elde edilen verilerin incelenmesi sırasında gözlendi.

Bilim insanları inceleme sırasında üç farklı gama ışını patlaması tespit etti. Bunlardan ikincisine, yıldırımın atmosferde nitrojenle tepkimeye girmesinin, üçüncüsüne nötron fakiri, değişken nitrojen atomlarının parçalanmasının yol açtığı belirtildi.

Yaklaşık bir dakika süren üçüncü patlamada, peşi sıra elektronlarla çarpışan, anti-maddede bulunan pozitronların (karşıt elektronlar) açığa çıktığı kaydedildi.

Araştırma ekibinden Teruaki Enoto, "Anti-maddenin, sadece bilim kurgusal bir şey olduğunu düşünürdük. Fırtınalı bir günde başımızın üzerinden geçiyor olabileceğini kim bilebilirdi ki?" değerlendirmesini yaptı.

Küresel Isınma Devam Ederse Yıldırım Çarpmaları Artacak

Yıldırım, atmosferin kimyasında ve orman yangınlarının başlatılmasında önemli bir rol oynuyor. Küresel ısınmanın yıldırım oranları üzerindeki etkisi biraz zorlama bir tespit gibi görünüyor olabilir fakat yıldırımlar havanın sıcak olduğu zamanlarda, soğuk olduğu zamanlardan daha sık meydana geliyor.

Her yıl yaklaşık 25 milyon yıldırım düşüyor. Bilim insanları, global hava sıcaklığındaki her bir derecelik artışın, yıldırım çarpmalarını yaklaşık yüzde 12 oranında artıracağını öngörüyorlar.