Bilim İnsanları Zamanı Tersine Çevirmeyi Başardı!

Zaman, hayatımızda sahip olduğumuz en değerli şey ve hiçbir zaman yeterli gelmiyor. İster daha fazla zaman kazanmaya çalışın, ister sadece sahip olduklarınızdan en iyi şekilde yararlanmaya çalışın, zamanı tersine çevirmenin kullanışlı olacağı inkar edilemez. İşte bu noktada bir grup bilim insanı tam da bunu yapmayı başardı ancak bu büyük olasılıkla bir zaman makinesine veya başka bir şeye yol açmayacak.

Bilim insanları, zamanın yönetilebilmesi hakkında bir makale yayınladılar. Raporda araştırmacılar bir kuantum bilgisayarda zamanı tersine çevirmeyi nasıl başardıklarını ayrıntılarıyla anlatıyorlar. Bu büyük bir başarı ancak yukarıda belirttiğimiz gibi yakın zamanda bir zaman makinesinin veya herhangi bir şeyin icadına yol açması muhtemel değil.

Yine de yapabileceği şey, kuantum bilgisayarları gelecekte daha kesin hâle getirmeye yardımcı olma yönünde ancak keşif, bir şekilde zamana saygı duyabileceğimizi kanıtlamaktan fazlasını da yapıyor. Ayrıca böyle bir şeyi yapmanın ne kadar karmaşık ve olasılık dışı olduğunu, doğal olarak bir gün zaman makinesi icat edilmesinin neredeyse imkânsız olduğunu gösterdi.

Kuantum Bilgisayarların Yapabildikleri Çığır Açan Cinsten

Araştırmacılar, sadece bir parçacık için, saniyenin bir kısmı için bile olsa, kendiliğinden geri dönmek için zaman bulup bulamayacaklarını görmek adına bu yola çıktıklarını söylüyor. Bunu yapmak için, bunu hem laboratuvar ortamlarında hem de doğal bir ortamda test etmeyi amaçlayan araştırmacıların düşünce deneyi bir elektronla başladı, bu da aslında çok küçük bir alandaki konumundan oldukça emin oldukları anlamına geliyor.

Ne yazık ki kuantum mekaniği zor bir alandır ve kuantum mekaniği yasaları elektronun konumunu tam bir doğrulukla söylemeyi zorlaştırır. Fikir, zamanı tersine çevirebilecekleri ve elektronun kesin başlangıç konumunu belirleyebilecekleri üzerineydi. Ayrıca deney ne kadar büyük olursa, o kadar az doğru hâle geldiğini keşfettiler.

Keşif ilgi çekici ve kuantum bilgisayarların gelecekte bu doğrulukları nasıl ölçtüklerini değiştirebilir. Son zamanlarda kuantum mekaniğinin ve bilgisayarların gelişimiyle ilgili pek çok haber gördük. 2018'de ISS evrendeki en soğuk noktayı yarattı ve bu yıl bilim insanları maddeyi yoktan var etti.

Bu kadar çok keşif gerçekleşirken, bilim insanlarının bu noktadan ne yapacaklarını görmek ilgi çekici. Sonuçta sadece bir kuantum bilgisayarı içinde yapabiliyor olsanız bile zamanı tersine çevirme fikri oldukça iddialı, değil mi?