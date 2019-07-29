Bilim İnsanları, Zoom Yapan Kontakt Lens Geliştirdi

Gözlerini akıllı telefon kamerası gibi kullanmak ister miydiniz? Cevabınız evet ise bu haberimizi kaçırmamanızda fayda var. Bilim insanları, gözlerinizi iki kez kırptığınızda zoom yapan kontakt lensler geliştiriyor.

Geçmişte bilim kurgu fantazisinden öteye geçemez dediğimiz pek çok teknoloji, artık hayatımızın bir parçası haline geliyor. Buna son örnek Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD).

California'da bulunan San Diego Üniversitesi’ndeki bilim insanları, gözlerinizi iki kez kırptığınızda zoom yapan kontakt lens geliştirdi. Peki, bu nasıl mümkün olabilir?

Bilim insanları, elektriksel darbelere cevap veren yumuşak bir biyomimetik mercek tasarlayarak, gözler belirli hareketler yaptığında ortaya çıkan elektrookülografik sinyalleri ölçtüler. Geliştirilen lens ise üretilen sinyalleri bağlı olarak odak uzunluğunu değiştirebiliyor.

Diğer kontakt lensler gibi kornea ön yüzeyine takılan mercek, kişinin görme yeteneğinden bağımsız olarak, belirli hareketlerin ürettiği elektrik yardımıyla zoom yapıyor.

Araştırmacılar, bu yeni teknolojinin görsel protezler, gözlükler ve uzaktan kumandalı robotlar için kullanılabileceğine inanıyorlar.