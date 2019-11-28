Bilim İnsanlarına Göre İklim Değişikliği Geri Döndürülemez

İklim bilimciler tarafından yapılan çeşitli açıklamalarda sürecin daha da korkunç hale ilerlediğini görüyoruz. İşte bilim insanları tarafından yayınlanan son derece ürkütücü rapor.

Nature dergisinde 27 Kasım'da yayınlanan bir makalede bilim insanları ilginç bir açıklama yaptı. Dünya sıcaklığının 5 derece artmasına neden olacak bazı değişikliklerin ortaya çıktığı ifade edildi. Bu sürecin yaklaşık olarak 10 yıl önce başladığı ve artık geri döndürülemez noktaya geldiği söylendi.

İklim değişikliğinde birçok etki mevcut

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalarda, özellikle buzulların erimesine değinildi. Buradaki erimeler nedeniyle Atlantik Okyanusu'ndaki dolaşımın yavaşlama ihtimali ortaya çıktı. Burada özellikle ısı ve tuz karışmasının etkili olduğu ifade edildi.

Atlantik okyanusu'ndaki herhangi bir yavaşlama sadece o bölgeyi etkilemeyecek. Aynı zamanda Amazon ormanlarında da etki yaratacak. Bilim insanları tarafından ifade edildiğine göre dünyanın iklim değişikliğinden etkilenen sistemleri arasında karşılıklı bir etkileşim var.

Makalenin sonunda Dünyanın yörüngesindeki küçük değişikliklerden kaynaklı bazı iklim değişikliklerinin de gerçekleştiği ifade edildi. Ortaya çıkan birçok etken, iklimi daha ilginç bir noktaya doğru götürüyor. Peki sizce iklim değişikliği önlenmesi için ne tür çalışmalar yapılabilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.