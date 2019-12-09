Bilim İnsanlarına Göre Otuz Dört Yaşında Yaşlanıyoruz

Bilim insanlarının yaptıkları araştırmanın sonuçları, insanların üç aşamada yaşlandıklarını ortaya koyuyor.

34 Yaşında Yaşlanıyoruz!

Stanford Üniversitesi bünyesinde çalışan uzmanlar, insanların yaşlanma süreci hakkında bazı araştırmalar yaptı. Söz konusu araştırmanın sonuçlarına göre insanlardaki yaşlanma üç farklı etap halinde gerçekleşiyor. 4,263 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmada yaşları 18 ila 95 arasında değişen deneklerin kan plazmasındaki proteinler analiz edildi. Bu plazma proteinlerindeki yapılarda yaşlar ile doğrusal olmayan değişiklikler saptandı.

Nature Medicine sitesinde yayınlanan sonuçlara göre plazma proteinlerindeki gözle görülür değişiklikler ilk kez 34 yaşında gerçekleşiyor. Yani insanların yaşlanma yönündeki ilk değişiminin bu yaşlarda görüldüğünü söyleyebiliriz. Bununla birlikte ikinci ana değişim 60 yaşında ve son ana değişim ise 78 yaşında gerçekleşiyor.

Söz konusu araştırma bazı ilginç gerçekleri ortaya çıkarmakla kalmıyor ve ileri yaşa bağlı hastalıkların mücadelesinde de önemli bir yer oynuyor.