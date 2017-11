Bilim İnsanlarından Açık Mektup: Gezegeni Yok Etmekten Vazgeçin!

184 ülkeden 15 binden fazla bilim insanı, tüm insanlığa açık bir mektup yazarak, "iki ayaklı primatlardan" (insanlardan) gezegeni yok etmeyi durdurmasını istedi.

"World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice" (Dünya Bilim İnsanlarından İnsanlığa Uyarı: İkinci Bildirim) adında bir mektup yazan bilim insanları, gezegenin varlığından endişe duyduklarını ve acilen önlem alınmazsa her şey için çok geç olabileceğini ifade etti.

İsminden de anlaşılacağı üzere, bu uyarı mektubu 1992'de yayınlanan benzer bir uyarıyı takip ediyor. Bilim insanları, biyosferin toptan yıkımından şüphe duymuş olacaklar ki 25 sene sonra benzer uyarı mektubunu kaleme almışlar.

1992'deki ilk uyarıda, insan uygarlığının dünyanın doğal yaşamına zarar verdiği çarpıcı örneklerle gözler önüne serilmişti. Yağmur ormanlarının buldozerlerle yok edilmesi, okyanuslardaki balıkların kontrolsüz bir şekilde avlanması ve tabii ki atmosfere salınan karbon gazları. Genel olarak bütün bunlar, bilim insanlarının gezegenimiz için neden endişe duyduğunu net bir şekilde gösteriyor.

Ne yazık ki ilk uyarının üstünden 25 sene geçmesine rağmen insanoğlu akıllanmışa benzemiyor. İnsanlık, ayak bastığı, nefes aldığı ve varlığını borçlu olduğu Dünya'nın kanser hücresi olmaya devam ediyor.

184 ülkeden 15 binden fazla bilim insanının kaleme aldığı mektupta, "İnsanlık, 1992'den beri Stratosferik ozon tabakasını istikrara kavuşturmak için sağlam adımlar attı ancak çözülmesi gereken çevresel sorunlarla ilgili yeterli ilerlemeyi sağlayamadı ve durum endişe verici bir şekilde daha da kötüye gidiyor" ifadeleri geçiyor.

Bilim insanları, gidişattan endişe duyduklarını belirtirken, "Zaman geçiyor ve yakında önlem almak için çok geç kalacağız. Çocuklarımız ve torunlarımız için çok daha temiz bir dünya bırakmalıyız" diyor.

İlk Uyarıdan Beri Neler Değişti?

1992 yılındaki mektup, Stratosferdeki Ozon Tabakası'nın delinmesi, doğal kaynakların aşırı tüketilmesi ve denetlenmeyen nüfus artışı üzerine odaklanmışken, 2017 yılındaki mektup ise, "potansiyel olarak yıkıcı iklim değişikliğinin mevcut eğilimi" üzerine daha fazla vurgu yapıyor.

Peki, bilim insanlarının 1992 yılındaki ilk uyarısından beri gezegenimizde neler değişti? Durum oldukça kötü gözüküyor. İşte birkaç örnek:

Kişi başına düşen temiz su kaynakları yüzde 25 oranında azaldı

Okyanustaki ölü bölge sayısı yüzde 75 arttı

Yaklaşık 300 milyon dönümlük küresel orman örtüsü kaybedildi

Dünya'daki vahşi omurgalı hayvanların toplam sayısı yüzde 30 azaldı

İklim değişikliğine neden olan karbondioksit emisyonları yılda 20 milyar tondan 40 milyar tona çıktı

Bununla birlikte güzel haberler de var. Bilim insanları, ormanların yok olma oranının azaldığını belirtiyor. Ayrıca yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasının önemine de dikkat çekiliyorlar.

Ekolojik bir kıyametten kaçınmak için dünyadaki ülkelerin ortaklaşa çalışması gerektiğini ifade eden bilim insanları, toprakları korumak ve onarmak, ekonomik eşitsizliği azaltmak ve yeşil enerjiyi teşvik etmek için çok daha sağlam adımların atılması gerektiğini söylüyorlar.

Bilim insanlarının insanlığı uyardığı mektup hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.