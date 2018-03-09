Bilim İnsanlarından Gezegenimiz Hakkında Kritik Uyarı

Bundan tam 26 sene önce, 1992 yılında dünyanın çeşitli yerlerinden yaklaşık 1.700 bilim insanı, insanlığa karşı açık bir mektup yazdı. Mektupta, insanların doğa ile olan bitmek bilmeyen kavgasına dikkat çekilmiş ve önlenemez sona adım adım yaklaştığımız ifade edilmişti.

Söz konusu mektubun amacı, insan uygarlığının doğal yaşama daha fazla zarar vermesini önlemek ve olası senaryoları gözler önüne sermekti. Ardından, geçtiğimiz sene yaklaşık 200 ülkeden 15 binden fazla bilim insanı, "World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice" (Dünya Bilim İnsanlarından İnsanlığa Uyarı: İkinci Bildirim) adında benzer bir uyarı mektubunu daha kalme aldı.

Biyosferin toptan yıkımından büyük endişe duyan bilim insanları, 26 sene sonra yazdıkları ikinci mektupta da yine aynı şeyi söylüyor: "Gezegeni yok etmekten vazgeçin!"

Kasım ayında yayınlanan mektuptan sonra dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, konuyla ilgil farkındalık yaratmak için bir araya geldi ve imza kampanyası başlattı. İnsanlığın önündeki en büyük sorunun iklim değişikliği olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, orta ve uzun vadede yaşanacak ekstrem hava olaylarının milyonlarca kişiyi etkileyebileceğini ifade ediyor. Nitekim 2017 yılındaki mektup, "potansiyel olarak yıkıcı iklim değişikliğinin mevcut eğilimi" üzerine daha fazla vurgu yapıyor.

"İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler.. Kısacası tüm canlı formlarının yaşayabileceği tek evin, Dünya olduğunu kabul etmeliyiz ve buna göre davranmalıyız" diyen araştırmacılar, insanoğlunun bir an önce harekete geçmesi gerektiğini, aksi halde gelecekteki üçüncü bir uyarı mektubunun dahi anlamsız kalacağını belirtti.