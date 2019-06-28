Bilim İnsanlarının Yaptığı Keşif Kelliği Sorun Olmaktan Çıkarıyor

Bundan kısa bir süre önce bilim insanları çok önemli gelişmeler kaydetti. Kök hücrelerin kullanılarak doğal saç elde edilebildiğini fark eden bilim insanları, bunu daha da geliştirmeye karar verdiler. İşte bu ilginç haberimizin detayları.

Amerikalı bilim insanlarının Pluripotent kök hücrelerinden aldığı bazı örnekler, dermal papilla hücrelerinin kullanılarak saç çıkarılabildiğini gösterdi. Bunu ilk etapta fareler üzerinde deneyen bilim insanları, Los Angeles'ta gerçekleşen Uluslararası Kök Hücre Araştırmacısı Topluluğu toplantısında sonuçları paylaştı.

Bilim insanları gelecekte kelliği tamamen bitirecek

Saç dökülmesi özellikle erkek bireylerin en çok karşılaştığı sorunlardan bir tanesidir. Bu saç dökülmesinin daha da yoğunlaşmasıyla kellik ortaya çıkar ve saçlar bir daha geri döndürülemez şekilde kaybolup gider. Bu konuda araştırmalar yürüten bilim insanlarından bir tanesi olan Alexey Terskik, rejeneratif tıp konusunda büyük bir gelişme yaşandığını söyledi.

Bu deneyler şu an için bir insan üzerinde kullanılamıyor. Daha çok fareler tercih ediliyor de onlarda da sonuçlar gayet başarılı. İnsanlardaki kök hücre sayısının çok ciddi miktarlarda olduğu bilindiği için kelliğin artık herhangi bir problem teşkil etmediğini ifade edebiliriz.

Şu an için saç ektirme fiyatları 220 bin TL gibi miktarlara çıkabiliyor. Yakın bir zaman içerisinde kök hücre tedavisinin uygulanmasıyla birlikte hem daha düşük fiyatlarla saç ekimi gerçekleşebilecek, hem de sonuç kalıcı olacak.

Bilim insanlarının saç dökülmesi ve kelliği bitirme ile ilgili çalışmaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.