Bilim Kurgu Sorusu: Ay Kolonisinde İhtiyaçlar Nasıl Karşılanacak?

Birçok uzay ajansı tarafından düşünülen Ay kolonisi kurma fikri, yakında gerçek olabilir. Özellikle de Avrupa Uzay Ajansı bu konuda son derece önemli çalışmalar yapıyor. İşte haberimizin detayları.

Her ne kadar Mars gezegeninde koloni kurma fikri çok daha öncelikli gibi görünse bile, insanlığın ilk hedeflerinden birisi muhtemelen Ay olacak. Avrupa Uzay ajansı'nın Ay Proje Yöneticisi Markus Landgraf, insanlığın uzayda koloni kurması için kendi projelerinin büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Yakın bir gelecekte Dünyanın uydusunda koloni kurmak cazip görünse bile, muhtemelen bu yakın süreçte pek mümkün olmayacak.

Ay Kolonisinde nelere ihtiyaç olacak?

Ay'da koloni kurmak isteyen kişilerin öncelikli olarak gıda problemini çözmesi gerekecek. Maalesef Dünyanın uydusunda tarım ürünlerini yetiştirmek son derece zor. Güneş fırtınaları ve radyasyon nedeniyle gıdaların depolanması bile büyük zorluk yaşatabilir. Ancak kapalı mekanlarda özel olarak yetiştirilecek tarım ürünleri, bu sorunu giderebilir.

Ortaya çıkabilecek problemlerden bir diğeri de içme suyu ile ilgili olacak. İçme suyunun Ay'da bulunmaması nedeniyle dünyadan depolanarak getirilmesi gerekebilir. Buna alternatif yöntem ise Güneş fırtınası. Bu olay meydana geldiğinde protonlar ve elektronlar hidrojen atomunu oluşturuyor. Böylece içme suyu elde etmek için önemli bir element meydana geliyor.

Son olarak bahsedilebilecek problem ise hava. Bilim insanları şu an için temiz hava elde edebilmenin yöntemini zaten bulmuşlardı. Ay yüzeyinde kurulacak kolonide bu hava oksijen yardımıyla sağlanacak. Peki sizce Ay kolonisi kurmak uzak bir geleceği mi ait? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.