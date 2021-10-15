Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Sonbahar Çok Zor Olacak

Covid-19 salgınının çıkışından bu yana neredeyse iki yıla yakın süre geçerken, son dönemlerde aşılama çalışmalarına yönelik önemli adımlarla karşılaştık. Güncel durumu değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, sonbahara yönelik endişe verici uyarılarda bulundu.

Bilim Kurulu Üyesinden Sonbahar Uyarısı

Pandemi sürecindeki gelişmeleri yakından değerlendiren Prof. Dr. Nurettin Yiyit, konu hakkında yaptığı açıklamalar sırasında "Otuz binli rakamları hep birlikte görüyoruz, vakaların çok yüksek olduğu geçmiş dalgaların otuz binli rakamlarını göz önünden geçirelim o tarihlerde neredeyse yoğun bakımlarımız dolma sinyallerini veriyordu.

Bu dalgada 30 binli rakamı yaşıyoruz ama yoğun bakım, Covid servislerimiz dolu değil. Aşının etkisiyle yürüyoruz şu an, vakamız çok ama bu vakaların büyük çoğunluğu yatan hastaya ya da yoğun bakım hastasına dönmüyor. Ama yoğun bakıma gelen hastalarımızın çoğunun çok kötü ilerlediğini ve sonuçlarının çok kötü olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.