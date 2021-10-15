Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Sonbahar Çok Zor Olacak
Güncel durumu değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, sonbahara yönelik endişe verici uyarılarda bulundu.
Covid-19 salgınının çıkışından bu yana neredeyse iki yıla yakın süre geçerken, son dönemlerde aşılama çalışmalarına yönelik önemli adımlarla karşılaştık. Güncel durumu değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, sonbahara yönelik endişe verici uyarılarda bulundu.
Bilim Kurulu Üyesinden Sonbahar Uyarısı
Pandemi sürecindeki gelişmeleri yakından değerlendiren Prof. Dr. Nurettin Yiyit, konu hakkında yaptığı açıklamalar sırasında "Otuz binli rakamları hep birlikte görüyoruz, vakaların çok yüksek olduğu geçmiş dalgaların otuz binli rakamlarını göz önünden geçirelim o tarihlerde neredeyse yoğun bakımlarımız dolma sinyallerini veriyordu.
Bu dalgada 30 binli rakamı yaşıyoruz ama yoğun bakım, Covid servislerimiz dolu değil. Aşının etkisiyle yürüyoruz şu an, vakamız çok ama bu vakaların büyük çoğunluğu yatan hastaya ya da yoğun bakım hastasına dönmüyor. Ama yoğun bakıma gelen hastalarımızın çoğunun çok kötü ilerlediğini ve sonuçlarının çok kötü olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Ölüm rakamlarımız hâlâ yüksek bunları daha aşağı düşürmenin yolu var; halen aşısını olmamış bu grubun bir an önce aşılanması ve 2 doz Sinovac olup üzerine 3. doz vakti geldiği halde olmamış vatandaşlarımızın da bir an evvel 3. dozunu olması lazım.
Zaten bu işi halledebilirsek ölüm rakamlarımızın hızlıca aşağıya indiğini göreceğiz. Yeni vaka oluşturmamanın yolu teması engellemek, sonbaharın vaka artışı etkisi olacağını hepimiz biliyorduk. Okulların açılmasıyla birlikte daha genç yaş grubunda, alt grupta vakaların arttığını biliyoruz.
Aşılanma hızımızı arttırabilirsek bu yılı bu şekilde ivmelenmiş bir şekilde hızlı yürütürsek Covid'i mevsimsel bir hastalığa döndürebilecek görüntüye doğru gidiyoruz.
Hapşırmaların, öksürmelerin olmadığı bir 1,5 yıl yaşadık. Sebebi de şu, maske nasıl bizi corona virüsten koruyorsa aslında bütün viral enfeksiyonlardan koruyor. Gribal enfeksiyonların olmadığı bir dönem yaşadık. Ama ilk defa son birkaç ayda maskenin en çok ihmal edildiği ayları yaşadık.
Bu da şu demek; demek ki biz bu sonbahar sadece coronayla yaşamayacağız beraberinde diğer üst solunum yolu enfeksiyonları da hayatımızın bir gerçeği olacak. Gribal enfeksiyonlar ve gribin yaptığı salgının bu yıl tekrar olma ihtimali var. İkisi bir arada olacağı için bunu ayırt etmemiz çok zor olacak.
Özellikle riskli grubun bu kış için söylüyorum, grip aşılarını olmaları bence gerekecek. Korona için de ilaçlar çıkma yolunda ilerliyor. Önümüzdeki yıl hayatımıza girme ihtimali var. Yine kapanmalar, sınırlamalar, hayatımıza verilmiş molalar istemiyorsak bizim şu an biraz daha sabretmemiz lazım.
Maske hayatımızdan çıktıktan sonra da eskisi gibi kış, sonbahar ayları viral enfeksiyonların tekrar hayatımıza geri geleceğini unutmamak lazım. Aşının etkisini bir her anlamda hissediyoruz. 30 bin vakamız var ama 30 bin vakanın hastaneye ve yoğun bakıma yansıması 30 binlik gibi değil, daha düşük."
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