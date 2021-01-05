Bilim Kurulu Üyesi Özlü’den Antikor Uyarısı: Kimse Güvende Değil!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kimsenin güvende olmadığını söyleyerek antikor uyarısında bulundu. Prof. Dr. Özlü tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Prof. Dr. Özlü’den Antikor Uyarısı

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’den endişe verici bir açıklama yapıldı. Prof. Dr. Özlü, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsü atlatan insanların büyük bir kısmında antikor oluştuğunu fakat bazı kişilerin ikinci kez virüse yakalandıklarını söyledi. Bu durumun birçok örneği olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, insanların bu sebepten ötürü rehavete kapılmamaları gerektiğini duyurdu.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanlarda büyük çoğunlukta antikor oluşuyor ama bazıları ikinci kez hasta olabiliyor. Bu durumun birçok örneği var. Koronavirüs salgınında hastalığı atlatanların vücutlarında antikor oluştuğunu düşündükleri için rehavete kapılmamaları gerekir. Kimse güvende değil, tedbirlere uymak lazım” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Genel itibarıyla kaliteli iyi bir uyku uyumak gerekiyor. Sıvı tüketimi, dengeli ve sağlıklı beslenmek de oldukça önemli. Hareketli bir yaşamınızın olması da bağışıklığı güçlendirir.”

Koronavirüs Aşısı Ne Kadar Süre Koruyacak?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “En azından bir 6 ay kadar korumasını bekliyoruz. Ama şu anda bu bir beklenti düzeyinde. Önümüzdeki sene, daha net veriler elimizde olacak ve aslında bu aşıların koruyuculuğunun ne kadar sürdüğünü de biz daha geniş kapsamlı veriler üzerinden konuşabileceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Doç. Dr. Kayıpmaz, “Rutin bir alerji testine gerek yok. Yalnız daha önceden herhangi inaktive bir virüs aşısını vurulmuş ve alerjik reaksiyon gelişmiş veya aşıya bağlı çeşitli komplikasyonlar gelişmiş ki bunların sayısı çok çok azdır. Bu kişilerin aşı olurken veya aşı olma öncesinde aşıyı uygulayacak kişileri bilgilendirmesi gerekiyor. Bunun dışında aşı uygulaması öncesinde rutin bir antikor testine veya alerji testine gerek yoktur” şeklinde konuşmuştu ve açıklamasına şu ifadeler ile devma etmişti: