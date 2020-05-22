Bilim Kurulu Üyesi: Bayramda Bunları Yapmayın

Bu yıl Ramazan Bayramı’nı, koronavirüs salgını nedeniyle, geleneklerimizden çok farklı bir şekilde kutlamak durumunda kalacağız. Büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin şeker ve harçlık topladığı geleneksel bayramlar yerine; bu yıl sosyal mesafeye dikkat edip, sevdiklerimizle uzaktan bayramlaşacağız. Ramazan Bayramı’na günler kala, Bilim Kurulu üyeleri, bayram boyunca koronavirüs salgınıyla ilgili dikkat edilmesi gereken konularda uyardı.

Uzmanların özellikle altını çizdiği konu sosyal mesafe kuralı. Aynı sokakta hatta aynı apartmanda olunsa bile bayram ziyaretine gidilmemesi konusunda halkı uyaran uzmanlar, koronavirüsüyle mücadelede bu kadar emek, çabanın boşa gidebileceğini, tek bir ihmal ile koronavirüsünün yeniden tehlikeli seviyelere gelebileceğinin altını çiziyor.

Bilim Kurulu Üyesinden Bayram Uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu, sosyal mesafe kuralının altını çizerken, halkı, bayram boyunca sevdiklerini görüntülü aramaları konusunda uyarıyor. Koronavirüs salgınının henüz bitmediğine dikkat çeken Eyüpoğlu, dört gün sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, apartman içinde komşular arası bayramlaşma olabileceğini belirterek, bu durumun bile tehlike oluşturabileceğini ifade ediyor.

Prof. Dr. Levent Yamanel ise Eyüpoğlu ile aynı konuda uyarılarda bulundu. Yamanel, sosyal mesafe kuralının altını çizerek, bu bayramın dijital ortamda geçmesi gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Recep Öztürk de gelecek bayramları eskisi gibi kutlamak istiyorsak bu bayramda fedakârlık etmemiz gerektiğinin altını çizdi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, salgının devam ettiğini hatırlatırken, koronavirüs salgınıyla mücadelede çok yol kat edildiğini, en ufak bir ihmalin bütün emekleri boşa çıkarabileceğini belirtti. Yavuz, bayram boyunca sevdiklerimizle telefondan bayramlaşmamız gerektiğinin altını çizdi.

Bu gece 00:00 itibariyle başlayacak olan sokağa çıkma yasağı, Ramazan Bayramı’nı da içine alacak şekilde 26 Nisan saat 00:00’a kadar devam edecek.