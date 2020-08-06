Bilim Kurulu Üyesinden Çok Kritik Açıklama: 250 Bin Kişi Var

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs vaka sayısı açıklamasında bulundu. Özlü, Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan görüntüler hakkında da konuştu. İşte detaylar.

Prof. Dr. Tevfik Özlü açıklamasında şunları söyledi:

"Maalesef salgında bir artış trendi görünüyor. Bu hem bizde hem dünyada böyle. Maalesef salgın hız kesmediği gibi artıyor. Önümüzdeki günlerde bayrama ait bulaş zincirinin etkileri de muhtemelen eklenecek. Artışın devam edeceği konusunda endişeliyim.

Türkiye’de şu anda 250 bine yakın virüsü taşıyan ve bulaştıran kişi var. Şu anda yapılan hesaplar Türkiye’de aramızda dolaşan, bunların çoğunun da hiçbir şikayeti yok, aşağı yukarı 215 bin kişivar. Hasta olup dolaşan da 17-18 bin kişi var. Türkiye’de şu anda virüsü taşıyan ve bulaştıran bu kadar insan var.

Dolayısıyla sokakta, çarşıda, toplu taşımada, restoranda, markette ya da aile içinde, komşu ziyaretinde, düğünde, nişanda, mevlütte, sünnette bulunanlardan birinin pozitif olma olasılığı yüksek. Dolayısıyla hiç farketmeden virüsü alabilirsiniz ya da siz de taşıyıcı olabilirsiniz.

Şu anda hepimiz şöyle düşünmeliyiz; Ben de virüsü taşıyorum, rastladığım her kişi de virüsü taşıyor olabilir.

Sağlık kapasitesinin aşılması durumu olabilir. Şu an için böyle bir duruma gelmiş sayılmayız. Bizim gözlemlerimiz de o yönde. Hastanelerimizde yoğun bakımda boş yataklarımız var ama bu böyle devam etmeyebilir. Hasta yükü artarsa, özellikle güz mevsiminde diğer solunum yolu hastalıkları da başlarsa vakaların sayısı artarsa elbette o noktaya da ulaşılabilir. Bu bakımdan şimdiden öyleymiş gibi kabul edip dikkatli olmakta fayda var."