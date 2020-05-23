Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı! Coronavirüs’te Bitiş Çizgisine Varmak Üzereyiz

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya soybaş’a konuşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, coronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Vaka Sayıları Düşmeye Devam Ediyor

Son dönemlerde vaka sayısında düşüş yaşandığını ve çok büyük bir dalgalanma yaşanmazsa bunun devam edeceğini belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Bayram sonrası, farklı bir dünyaya uyanacağımızı, her şeyin tozpembe olacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz.” dedi.

Özlü, “Maalesef elimizde sihirli bir değnek yok. Aşı bulunana kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama bazı önlemler kademeli olarak, kurallara bağlı şekilde esnetilmeye başlanacak. Mesela tren seferleri başlayacak ama eskisi gibi tam kapasite değil, yüzde 50 kapasiteyle. İç ve dış hat uçuşları, şehirlerarası otobüs seyahatleri yeniden yapılabilecek ama tüm bunların kendi kuralları olacak. Bu süreçte bir dalgalanma olacak mı? Olursa yeni önlemler ne olacak? Biz de onu gözlemliyor olacağız.” diye konuştu.

Acele Etmemeli ve Sabırlı Olmalıyız

Prof. Dr. Özlü ayrıca şu ifadeleri kullandı: