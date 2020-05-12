Bilim Kurulu Üyesinden Koronavirüse Karşı D Vitamini Uyarısı

Her geçen gün daha çok merak edilen Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Koronavirüse karşı çeşitli uyarılarda bulundu. Alınan önlemlerin gevşetilmesine de değinen Prof. Ünal, bağışıklık sisteminde D vitaminine dikkat çekiyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Haber Global'de Saynur Tezel'in sorularını yanıtladı. Özellikle yaz aylarının yaklaşması ve dünya genelinde Koronavirüs önlemlerinin yumuşatılmasına ilişkin konuşan Prof. Ünal, Eylül-ekimde ikinci dalga riskinin olduğunu ve o dönemin zatein influenza mevsimi olduğunu da hatırlattı.

"D vitamininin immün sistemde olumlu etkileri vardır. Optimal dozunda. Kendi aralığı neyse o aralıkta olması lazım. Yoksa bunu C vitami gibi yüklemek gibi bir şey yok. Aksi takdirde birikir, kalsiyum ile fosfor yumuşak dokuda çöker. Böbrek bozukluğuna yol açabilir."

Koronavirüs yaza kadar bitecek mi?

Ayrıca yaza kadar neler olup biteceğini gözlemleyen Prof. Ünal, Koronavirüsün mevsimsel olmadığını aktardı. Konuya ilişkin Bilim Kurulu üyesinin açıklaması şu şekilde:

"Yaz aylarındaki esas faktör, kış aylarında havaların azalması, kapalı alanlar gibi bulaşma hızını artıran faktörler söz konusu. Biz zaten her türlü tedbiri aldık. Sıcağın kendisinin virüslerin azalmasına önemli bir etkisi olacağını sanmıyorum. Zaten öyle bir etkisi olsa daha sıcak ülkelerdeki vakalar gözükmezdi."