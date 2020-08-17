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Bilim Kurulu Üyesinden Grip Aşısı Açıklaması

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, grip aşısı hakkında açıklama yaptı. Detaylar haberimizde.

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Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Prof. Dr. Selma Metintaş, grip aşısının koronavirüs ve grip hastalığına yakalanmış olanlara yapılabileceğini söyledi. İşte bilim kurulu üyesi tarafından yapılan grip aşısı açıklaması.

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Grip Aşısı Koronavirüsten Korur Mu?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında "Grip aşısı, koronavirüs ile bağlantılı bir aşı değil ama ölüm riskini azaltacaktır" cümlelerine yer veren Metintaş şunları söyledi:

"Grip aşısı Kovid-19 sırasında kullanılabilir. Grip ile Kovid-19 aynı anda geliştiyse, influenzanın hafif geçmesini, ölüm riskinin azalmasını sağlamak, böylece iki hastalığın neden olacağı ortak ölüm riskinin azaltılması için grip aşısı olabiliriz. Bu nedenle Kovid-19 sırasında grip aşısı, insanlarla teması fazla olan herkese tavsiye edilmeli. Grip de virüs nedenli bir hastalıktır, kişiden kişiye hava yoluyla kolay geçer.

Grip, esas olarak yaşlılarda ve bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalığı olan kişilerde ölüme neden olur. Bu süreçte örneğin bankacılara, öğretmenlere, sağlık personeline grip aşısı yapılabilir. Grip aşısı, Kovid-19 ile bağlantılı bir aşı değil fakat iki hastalığın aynı anda bulaşması ihtimalindeki ölüm riskini azaltacaktır.

Dönem itibarıyla en iyi aşı maske ve sosyal mesafe. Tüm dünyanın kabul gördüğü bir aşı bulunana dek, insanların bu pandemiden korunmak için belirtilen kurallara uyması şart."

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ETİKETLER: koronavirüs

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