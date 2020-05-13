Bilim Kurulu Üyesinden İkinci Dalga Açıklaması

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr.Tevfik Özlü, ikinci dalga hakkında Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu.

"İkinci Dalga Riski Var"

Tevfik Özlü açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"İkinci dalga riski var, bütün dünya bunu konuşuyor. Ama bizdeki ya da Rusya’daki durum farklı. Biz henüz birinci dalgayı atlatamadık. Bizim şu an riskimiz daha ziyade birinci dalgada bir gecikme, duraklama, ya da geriye dönüş olabilir mi. Rusya’da ve Avrupa’da da durum böyle. Etkin bir aşı bulununcaya kadar virüs hep bir yerlerde olacak ve bizi tehdit etmeye devam edecek. İkinci dalga korkusu her zaman olacak."

Koronavirüste Son Durum

12 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 141.475 oldu. Toplam can kaybı ise 3.894'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.045, toplam iyileşen hasta sayısı ise 98.889 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 576 olduğu duyuruldu.