Bilim Kurulu Üyesinden Korkutan Bulaş Açıklaması

Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs testi pozitif çıkmış kişilerle 48 saat öncesinden itibaren yakın temasta bulunanların da kendilerini izole etmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. İşte Bilim Kurulu üyesi tarafından yapılan bulaş açıklaması.

"Belirtilerden 48 Saat Önce Bulaş Başlıyor"

Sputniknews'in aktardığı habere göre, Prof. Dr. Ateş Kara yaptığı açıklamada "Eğer bende virüs varsa şikayet ve semptomum başlamışsa ondan 48 saat öncesinde ben virüs bulaştırmaya başlıyorum. Yani testimin ne zaman pozitif olduğu önemli değil. Ama benim şikayetim veya herhangi bir bulgum varsa ondan 48 saat öncesinde bulaştırıcılığım başlıyor" cümlelerine yer verdi.

Kara açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün için bizim bildiğimiz en net olan şöyle bir bilgimiz var; bulaştırıcılığın en yüksek olduğu dönemler aslında hastalığın başlangıç dönemleri, artı ağır hastalarda ise tüm hastalık süresince de bulaştırıcılık var. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Bulaştırıcılık ne zaman başlar, kişi ne zaman etrafa virüs atmaya başlar? Bugünkü bilgilerimiz kabaca şunu söylüyor; en yoğun bulaşın olabileceği dönemin eğer ben de virüs varsa şikayet ve semptomum başlamışsa ondan 48 saat öncesinde ben virüs bulaştırmaya başlıyorum. Yani testimin ne zaman pozitif olduğu önemli değil. Ama benim şikayetim veya herhangi bir bulgum varsa ondan 48 saat öncesinde bulaştırıcılığım başlıyor. O zaman ben o kişi ile maskesiz olarak, ben veya o. Bende maske olması da çok yeterli değil. Bu sadece temasın riskini azaltır. Ama hem karşımdakinde hem bende maske varsa bu artık temasın dışında kalıyor. Çünkü korunur haldeyiz. Ancak yoğun bir şekilde aynı ortamda uzun süre bulunduysak bu temastır. Yoğun değil ama mesafe olarak yakın mesafede bulunduk, karşılıklı konuştuk bu da temastır. Şöyle söyleyebiliriz; aynı oda içerisinde birbirimizden mesafeli bile olsak, birkaç saat bulunduysak ben artık temaslı haline gelirim. Ancak kapalı bir ortamda 1 metreden, 2 metreden yakın bir mesafede bulunduysam bu da temaslı hale gelir. Ancak karşılıklı konuştuk, aramızda 2 metreden ve aramızda maskemiz de yoktu o zaman bu da temaslı haline gelebilir."

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç?

23 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 258.249 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.121'e yükseldi. Toplam iyileşen hasta sayısı 237.165 olarak açıklandı.