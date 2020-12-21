Bilim Kurulu Üyesinden Koronavirüs Mutasyonu Hakkında Endişe Veren Açıklama

Koronavirüs 2021'de devam edecek mi? Koronavirüs mutasyonu ile birlikte salgın artışa mı geçecek? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İngiltere'de bildirilen koronavirüs mutasyonu hakkında endişe verici açıklama yaptı. Koronavirüs 2021'de devam edecek mi?

Bilim Kurulu Üyesi tarafından yapılan açıklama bir hayli korkutucu. İşte detaylar.

Koronavirüs 2021'de Devam Edecek Mi? Koronavirüs Mutasyonu Nedir?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü koronavirüs mutasyonu ile ilgili Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor.

Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkârlık yapmamamız gereken günlerdeyiz."

İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir.1⃣ — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) December 20, 2020

Bilim Kurulu Üyesi'nin yaptığı açıklamaya göre koronavirüs mutasyonu dünya çapında bir dalganmaya sebep olabilir. Umarız ki böyle bir şey yaşanmaz.

Koronavirüs Mutasyonu Nedir?

İngiltere'nin güneydoğusunda koronavirüsün daha hızlı yayılan yeni türü keşfedildi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu aktarılmıştı.

Türkiye de İngiltere'de bildirilen koronavirüs mutasyonu ile ilgili önlem aldı. Türkiye'den geçici olarak İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya uçuşlar durduruldu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, corona virüsün mutasyona uğramış hali olan yeni türünün kontrolden çıktığını paylaşmıştı.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.