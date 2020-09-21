Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre Bilim Kurulu üyesi koronavirüse yakalandı.Türkiye Acil Tıp Derneği, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demircan’ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

Bilim Kurulu Üyesinin Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı

Türkiye Acil Tıp Derneği, Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından yapılan açıklamada, Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın yeni tip koronavirüs tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Türkiye Acil Tıp Derneği, yaptığı açıklamada, "Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış değerli Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın COVID-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 20 Eylül itibarıyla toplam vaka sayısı 302.867 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 7.506'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı 267.233, hastalarda zatürre oranı ise %7,0 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.456 olduğu belirtildi.