Bilim Kurulu Üyesinden Kurban Bayramı Uyarısı

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı'nda vatandaşların yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında birtakım kurallara uyması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, Kurban Bayramı uyarısında bulundu.

Kurban Bayramı Uyarısı İle İlgili Detaylar

Türk toplumunda her bayram büyüklerin elini öpme ve ziyaret etme ve bununla birlikte kalabalık ortamlar oluşturma gibi ritüellerden bu yıl mutlaka kaçınılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Taşova, geçen Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da aile büyüklerine gidilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Taşova, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Olur da gidilirse özellikle yaşlı ve risk grubundakiler için 1,5-2 metre mesafede bulunarak, el hijyenine dikkat etmek ve maske kuralına uymak gerekiyor. Toplu halde yenilen yemekler, ziyaretler olmasın. Ziyaret etmeyelim. Telefon var, görüntülü konuşma var, bu seneyi böyle geçirelim. Bunun başka yolu yok. Hele ki toplumda vakalar artarken böyle bir riske kimseyi atmamak gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Taşova, "Kurbanlık alımındaki tokalaşma için sosyal medyada görmüştüm araya yapay bir el koymuşlar. O şekilde anlaşmaya çalışılıyor. O da olmayacak, o da bir ritüel bizim için. Bütün bunlardan vazgeçmeliyiz. Bilindiği gibi sosyal mesafe, maske, temizlik ve havalandırma gibi önlemler çok önemli. Bu dönemi böyle geçireceğiz. Özellikle ikinci dalgayı beklerken daha dikkatli olmak gerekiyor."

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 25 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 225.173 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.596'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 208.477 olarak açıklandı.