Bilim Kurulu Üyesinden Okullar Hakkında Açıklama

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gerçekleştirildi ve okullar kapatıldı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz okulların bu yıl açılma ihtimali hakkında açıklamlarda bulundu. Okullar Ağustos ayında açılacak mı? İşte detaylar.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

Karar.com'da yer alan habere göre, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz okullar hakkında yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Bu tablo binli rakamlarla devam ederse özellikle üniversitelerin açılmasında sıkıntı yaşanabileceğini düşünüyorum. Bu gerçekten çok dinamik bir salgın. Önümüzde ki yılların ön görüsünde bulunmak, elde ki verilerle tahmin etmek pek mümkün değil açıkçası. Bizler Temmuz ve Ağustos ayını nasıl geçirdiğimize bakarak, Ekim’de neler yapabileceğimize karar vereceğiz. Hazırlıklı olmak gerekiyor. Vaka sayıları sıfırlansa bile ikinci bir dalganın her an olabilir endişesi var. Bu yüzden, dinamik bir salgında eylül ya da ekim ayında okullar açılır ya da açılmaz diye şu an için bir şey diyemeyiz."

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

28 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 197.239 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.097'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 996, toplam entübe hasta sayısının ise 381 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 170.595 olarak açıklandı.