Bilim Kurulu Üyesinden Okullar Hakkında Kritik Açıklama

Prof. Dr. Hasan Tezer, 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullar hakkında açıklama yaptı. " Okullar açılacak mı? " sorusu hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte bilim kurulu üyesinin okullar hakkında yaptığı açıklama.

Okullar Açılacak Mı? Bilim Kurulu Üyesinden Açıklama

Hasan Tezer okulların açılması ile ilgili şunları söyledi:

"Önümüzdeki durumu görmemiz ve okulların açılıp açılmayacağı konusunda bir görüş ortaya sunabilmemiz için ‘vaka sayıları azalacak mı' bunu yakından takip etmemiz gerekiyor. Mevcut durumda vakalar azaldığı sürece bazı düzenlemeler yapmak şartıyla açılmasıyla ilgili sakınca görünmüyor. Ancak önümüzdeki 15 gün vaka sayılarını görmek ve değerlendirmek açısından oldukça önemli. Bayram süreci oldukça belirleyici olacak. Eğer bayramda şiddetle söylediğimiz sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uymazsak, evlere gidip bayramlaşırsak, sürekli kurban kesimlerinde temasımızı artırırsak, uygun şartlarda kurbanlarımızı kesmezsek ardındaki süreçte vaka sayılarında artış olursa, tekrar ciddi bir şekilde sonuçlarını değerlendirmek gerekecek. ‘Okullar açılacak mı’, bence bayram süreci bunun için belirleyici olacak."

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

22 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 222.402 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.545'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.244 toplam entübe hasta sayısının ise 381 olduğu duyuruldu.