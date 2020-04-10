Bilim Kurulu Üyesi Profesör: Uzun Süre Evde Kalmaya Hazır Olun

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulum Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu sürecin biraz uzayabileceğini belirten Prof. Dr. Özlü, “Uzun süre evde kalmaya hazır olun” dedi.

Prof. Dr. Özlü, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili merak edilenleri YouTube kanalı üzerinden cevapladı. Prof. Dr. Özlü, “Bu süreç ne kadar devam edecek?” sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.

Uzun Süre Evde Kalmaya Hazır Olun

Prof. Dr. Özlü, “Zaman vermek hoş olmuyor. İki üç haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin, salgını 2 ayda iniş düzeyine getirdi. Yani çok sıkı tedbirlerle pik 2 ayda tamamlandı ve düşüşe geçti. Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme döneminde. Bizde hızlı bir artış görülüyor. Dik olan eğriyi yatay hale getirmek için son alınan tedbirler belki işe yarayabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmanın yollarını keşfedin” şeklinde konuştu.

Yeryüzünde Yaşam Büyük Oranda Değişecek

Prof. Dr. Özlü, “COVID-19 sonrası yeryüzünde yaşam büyük oranda değişecek. Artık eskisi gibi insanlar çarşıda, pazarda, markette ve otobüste öyle her yere dokunmayacak. Çünkü hijyen anlayışımız değişti. Diğer insanlar ile yan yana oturmaya ve tokalaşmaya artık korkacağız. Daha çok evimize kapanacağız. Daha çok kendi kendimize yeter hale gelmeye çalışacağız. Bireysellik artacak. Gerçek hayattan ziyade dijital dünyayı daha çok kullanmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.