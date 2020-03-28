Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Adana'da Virüs Daha Çabuk Kırılabilir

Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip koronavirüs (COVID-19) hakkında bazı önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Taşova, Adana’da yeni tip koronavirüs’ün daha çabuk kırılabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Taşova, “Sigara içenler, ekstra başka bir hastalığı olanlar daha fazla etkilendi. Hipertansiyon daha önceden bu tarz bir hastalıkta risk faktörü olarak alınmıyordu ama bu hastalık ile birlikte önemli bir risk faktörü olarak anılmaya başlandı. Şeker hastalığı da yine aynı şekilde o biraz daha risk faktörüydü önceki hastalıklarda ama bu hastalıkta riski üst seviyelere çıktı. Sigara içenler özellikle böyle oldu” dedi.

“Adana'da Virüs Daha Çabuk Kırılabilir”

Prof. Dr. Taşova, “Adana sıcaklarının virüsü kırmasını umuyoruz. Çünkü 26 derecede ve nemli ortamda virüsün yaşamadığı, kırılacağı veya aktivitesinin azalacağı gibi bir beklentide var. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Bu yeni bir hastalık. Günler geçtikçe verilerimiz çoğalıyor. Ama şimdi ilk veriler buraya doğru gidiyor gibi. Belki Adana'da virüs daha çabuk kırılabilir. İnşallah öyle olur” ifadelerini kullandı.

“Eldiven Yerine El Hijyeninin Uygulanması Son Derece Önemli”

Vatandaşların maske takmasının doğru olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Taşova, “Korunma önlemlerinde 2 temel korunma yolu ön plana çıktı. Birincisi sosyal mesafeyi korumak diğeriyse sık sık el yıkamak. Hasta insanların maske takması gerekiyor. Özellikle risk faktörü olan kişilerin maske takmasını önerebiliriz” ifadelerini kullandı.

Eldiven kullanımında yanlışlar yapıldığını belirten Prof. Dr. Taşova, “Ortalıkla insanlar eldivenle dolaşıyor bunu son derece yanlış buluyorum. Eldiven ile insanlar kendisini koruduğunu sanıyor ama kendisini de korumuyor her yere dokunup el hijyenini ihmal ediyor. Eliniz ney ise eldivende o oluyor. Her yere dokunup sonra maskesini veya saçını düzeltiyor. O yüzden eldiven yerine el hijyeninin uygulanması son derece önemli” şeklinde konuştu.

“Gençlerin de Dikkat Etmesi Gerekiyor”

Prof. Dr. Taşova, “Gençlerde özellikle altta yatan hastalığı varsa veya 30 yaşında sigara içiciyse ya da 50 yaşında diyabet, hiper tansiyon gibi rahatsızlıkları var ise bunlar riskli grup. Çin ve İtalya'daki verilerde gösterdi yaşlı veya altta yatan hastalığı bulunanlar sıkıntılı. Esas olan bu. Yaşlılarda 2 veya daha fazla hastalığı olanlar var. Bunlar tam bir risk faktörü olarak görülüyor. Gençlerin de dikkat etmesi gerekiyor. Bir de çok virüs yükü olunca ne oluyor bilmiyoruz. Bunlar daha sonra çıkacak. Herkes için önemli bu hastalık” şeklinde konuştu.

Bazı yerlerde sokağa çıkmanın kısıtlanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Taşova şunları söyledi: “Bilim kurulu bilimsel verilere dayanarak tavsiye niteliğinde kararlar verir. Uygulayıcılar devlettir. Biz bütün önerilerimizde olduğu gibi bilgileri aktarıyoruz. Biz bile vakaları bakan bey açıklarken sizlerle aynı anda öğreniyoruz. Sokağa çıkma yasağı gibi kararlar devletin kararlarıdır. Kendi adıma söylemek gerekirse bizim gibi iç içe yaşayan toplumlar için bazı yerlerde sokağa çıkmanın kısıtlanmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. İtalya'ya bizim yapımıza çok benziyor. Biz yaşlılarımız ile yaşıyoruz. Yaşlı ve diğer kişilerin bu süreci ciddiye almamız gerekiyor. Atlatılması gereken bir süreç var ve bu sürede de yayılımı en aza indirgeyerek özellikle riskli gruplara bunun bulaşmasını engellemek istiyoruz.”

Doktorlar Koronavirüs’ten Nasıl Korunuyor?

Prof. Dr. Taşova, “Bulaşıcılığı çok yüksek bir virüs olduğu için en ufak korunma önlemlerindeki aksama bulaşmaya neden oluyor. Bizler de sosyal mesafemizi koruyoruz, toplantılarımızı yapmayıp görüntülü konuşuyoruz, hastamızın yanına girerken tam donanımlı giriyoruz. Materyal alırken N-95 tipi maske takıyoruz” dedi.