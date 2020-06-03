Bilim Kurulu Üyesinden Toplu Taşıma Açıklaması: Virüs Bulaşma Riski Fazla

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, toplu taşıma araçları hakkında açıklamalarda bulundu. Özlü, toplu taşıma araçlarında riskin yüksek olduğunu söyledi. İşte Bilim Kurulu üyesinden toplu taşıma açıklaması.

Toplu Taşıma Araçlarında Risk Yüksek

Tevfik Özlü, Haber Global’de normalleşme süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Özlü yaptığı açıklamada "Toplu taşımada risk yüksek. Kapalı bir alanda çok sayıda kişi bir arada bulunuyor. Sosyal mesafeyi korumaları zor. Yolcuların hepsi dikkatli olmuyor. Bir kısmı maske takıyor, bir kısmı takmıyor. Bir kısmı burnunu dışarıda bırakıyor. Bir de aynı yüzeye çok kişi dokunuyor." dedi.

Bilim Kurulu üyesi açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

"Toplu taşıma bu viral enfeksiyonun bulaşması açısından çok uygun bir alan. Kapalı ve havasız bir alan olma açısından büyük riskler taşıyor. Ama hayatımızdan kaldırmamız da mümkün değil. Çünkü insanlar işe gidecek. Herkesin bireysel aracıyla gitmesi mümkün değil. Dolayısıyla bütün dünyada bu toplu taşıma sorununun çözümü zor olan bir konu. Yüzde 50 ile çalışması riski belki biraz daha azaltabilirdi. Sanırım toplu taşımada talep fazla, karşılamak için kapasite yetersiz. Onun için böyle bir uygulama gelmiş olabilir."

Koronavirüste Son Durum: 2 Haziran Vaka Sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 32.325 test yapıldığı ve 786 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bugün 22 kişi hayatını kaybetti ve 974 kişi iyileşti.

2 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 165.555 oldu. Toplam can kaybı ise 4.585'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 633, toplam entübe hasta sayısının ise 271 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 129.921 olarak açıklandı.