Bilim Kurulu Üyesinden Uyarı: Maskeyi Islatarak Kullanmayın!

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Yeşim Taşova, oldukça sıcak günler geçirdiğimiz şu dönemde vatandaşların maske kullanımında sıklıkla yaptığı hatalara değindi. Bilim Kurulu üyesinin önemli açıklamaları haberimizde.

Maskeleri Islatmayın, Buzluğa Koymayın!

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, sıcak havalarda maske kullanımına ilişkin yapılan hatalara dikkat çekti. Özellikle sıcaklık derecesinin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşların maskelerini ıslatarak hatta buzdolabında bekleterek kullandıklarını söyledi. Islak maske kullanımın riskine vurgu yapan Taşova, “Buzluğa da koyuyorlar, keşke işe yarıyor olsa, biz herhalde Adana’da çok tercih ederiz böyle bir olayı. Şimdiki bilgilerimizin ışığında ıslak ortam her zaman mikroorganizmaların, bakterilerin kolay yerleşip, bizi enfekte edebileceği bir yerdir. Biz bu tür kullanımları tasvip etmiyoruz.” diyor.

Yere Atılan Maskeleri Ellemeyin!

Yere atılan maskelere ilişkin olarak da “Çevre sağlığı için bir tehdit oluşturabilir. Bir kişi dokunduğunda oradan mikroorganizmalar o sekrasyonlarla geçebilir. Evde de normal çöp kutusuna atabiliriz. Yeter ki bir barınaklı kutuda olsun. Elimizi de hemen ardından yıkayalım. En önemlisi bu.” diyor.

Eldiven Takmak Hijyenik Değil!

Taşova, eldiven kullanımına şu nedenle karşı olduğunu belirtiyor: “Eldiven kullandığınız zaman elinizi yıkamıyorsunuz. Ama o eldivenle sanki elinizmişçesine her yere dokunuyorsunuz ve her yere dokunduğunuz o eldivenli ellerinizle gözlüğünüzü düzeltiyorsunuz, maskeyi düzeltiyorsunuz, çantanıza dokunuyorsunuz. Eldiven son derece anlamsız, gereksiz bir uygulama. Eldiven takıldığı zaman el hijyeni uygulanmıyor. Bunun en önemlisi eldiven takmak değil, el hijyenini uygulamaktır.”