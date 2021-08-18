Bilim Kurulu Üyesinden Endişe Verici Sinovac Açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiğit, Sinovac ve üçüncü doz aşı hakkında bazı önemli açıklamalarda bulundu. İki doz aşı olup da yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının arttığını vurgulayan Yiğit, üçüncü doz aşı çağrısında bulundu.

"Sinovac Aşısı Olanlar Üçüncü Doz Aşıyı da Yaptırmalı"

Son dönemlerde oldukça konuşulan Delta varyantına değinen Prof. Dr. Nurettin Yiğit, bu varyantın zaman içerisinde daha baskın hale geldiğini vurguladı. Nurettin Yiğit açıklaması sırasında "Delta varyantına hazır olabilmek için mRNA aşısının, yani BioNTech’in en az iki doz yapılmış olması gerekiyor. Biz bu dalgayı sonbaharda bekliyoruz eğer olacaksa." ifadelerini kullandı.

"Sonbahara kadar herkesin iki doz BioNTech aşısının tamamlamasını istiyoruz. İnaktif virüs aşısı yani Sinovac olmak isteyenlerin ise Delta varyantından korunabilmek için iki doz aşı olması şu an için yeterli görünmüyor. Bu kişiler de üç doz Sinovac aşısı ya da iki doz Sinovac üzerine bir doz BioNTech aşısı yaptırmalı."

"Şu an yoğun bakımlarda iki doz Sinovac olmuş hastalarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Bunun en önemli sebebi de, bu hastaların üçüncü doz zamanı geldiği halde yaptırmamış olması. İlk iki dozlarını oldular, üzerinden uzun bir süre geçti ve antikorları düşmeye başladı.

Bu grup, ilk başı olan grupta biliyorsunuz ve yüksek riskli grup. 65 yaş üzeri, ek hastalığı olanlar. Kendilerini iki doz aşının hala kurduğunu düşünüyorlar. O yüzden de rahat hareket ediyorlar. Aşıların etkisinin geçtiğinin farkında değiller. Üzerine yaş ve ek hastalıklar da eklendiği için, yoğun bakım vakalarında bu grup artmaya başladı. Bu grubun bir an önce aşılanması lazım.

Sonbahar mevsimi onların kötü haberlerini duyacağımız bir mevsime dönmesin lütfen. Şu an en riskli grubumuz öncelikle aşısızlar. Diğeri de iki doz Sinovac olup üçüncü dozunun vaktinin geldiğinden hala bihaber olan 65 yaş üzeri riskli grup. Bu iki grubu şiddetle uyarıyorum, lütfen aşılarımızı olalım, yoğun bakımlarımız ve servislerimiz bu sayede boş kalmaya devam etsin."

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşı yaptırdınız mı ve yaptırdıysanız hangisini tercih ettiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.