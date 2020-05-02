Bilim Kurulu Üyesinden Koronavirüs için İkinci Pik Uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bayram sonrasında normalleşme süreciyle ilgili olarak düşüncelerini paylaştı. Özlü, koronavirüsü bulaş sayısında azalma görüldüğünü ancak ikinci bir pik yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Ramazan Bayramı sonrasında uygulanması planlanan normalleşme süreciyle ilgili olarak kontrollü gidilmesi gerektiğinin altını çizen Özlü, kişilerin hemen eskisi gibi dışarı çıkıp hayatlarına devam etmeyi beklememeleri gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, yetkililer için çok tehlikeli bir döneme girildiğini, tablonun iyiye doğru gittiğini ancak halkın hemen rehavete kapılma ihtimaline karşı uzmanların, yetkililerin söylemlerine çok dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Son iki haftadır salgının bulaşma hızında ciddi oranda bir azalma gözlemlendiğini belirten özlü, alınan tedbirlerin işe yaramış olduğunun buradan anlaşılmasının mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

İkinci Pikin Yaşanmaması için Önlemlere Devam Edilmeli

Özlü, hastalığın seyrinde yatay seviyenin yakalandığını ancak düşüşe geçmediği sürece bu salgının sonlanmayacağını, her an yeniden vaka sayılarında artış gözlenebileceğini ifade ederek ikinci pik için uyarıda bulundu. Prof. Dr. Tevfik Özlü, ikinci pikin yaşanmaması için normalleşme döneminde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğinin, sosyal izolasyonun korunması gerektiğinin, maske ve eldiven kullanımına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa ülkelerinde, koronavirüs salgını sürecinde 11-12 haftada gelinen noktaya Türkiye olarak beşinci hafta gibi bir süreçte geldiğimizi belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, pek çok ülkeden çok daha önce koronavirüsü salgınını atlatabileceğimizi ancak yatay giden durum çizgisinin yeniden yukarıya doğru seyretmemesi için çok daha tedbirli davranılması gerektiğini söyledi.