Bilim Kurulu Toplanıyor! Yeni Koronavirüs Tedbirleri mi Gelecek?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasından kısa bir süre sonrasında dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs, bugüne kadar 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. İnsanların kafasında ise ülkemizdeki günlük vaka sayılarındaki artışın devam etmesi nedeniyle yeni tip koronavirüs için yeni önlemlerin ve kısıtlamaların gelip gelmeyeceği ile ilgili sorular oluştu. Peki, bugün gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısında yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? İşte ayrıntılar!

Bilim Kurulu Toplantısında Yeni Koronavirüs Tedbirleri Alınacak mı?

Ülkemizdeki yeni tip koronavirüs vakaları özellikle yeni normalleşmenin üzerinden kısa bir süre sonra tekrardan yükselişe geçmişti. Ülkemizdeki vaka sayısının yükselişe geçmesinin üzerine ise gözler bugün gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Peki, bilim kurulu toplantısı saat kaçta yapılacak? Bilim Kurulu toplantısında neler konuşulacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklama yapacak mı?

Bilim Kurulu, ülkemizdeki yeni tip koronavirüs vakalarındaki yükselişin durumunu istişare etmek için bir araya geliyor. Yeni tip koronavirüs vakaları kapsamında gerçekleştirilecek olan toplantıda yeni tip koronavirüs vakalarının yükselişini önlemek için alınabilecek yeni önlemlerin konuşulacağı tahmin ediliyor. Toplantı, 30 Eylül 2020 yani bugün saat 17.00'de başlayacak ve saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından toplantıda konuşulanlara ilişkin açıklama yapılacak.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 29 Eylül itibarıyla toplam vaka sayısı 317.272 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 8.130'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı 278.504, hastalarda zatürre oranı ise %6,5 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.583 olduğu belirtildi.