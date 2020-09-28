1 Milyon TL'lik Vurgun: Bilimsel Makale Yayımlama Vaadiyle Dolandırdılar

Tüm dünyanın kabusu olmaya devam eden dolandırıcıların hedefindeki kurbanlar bu kez akademisyenler oldu. Uluslararası alanda makale yayımlayan web sitelerinin kaynak kodlarını alıp sahte bir web sitesine yüklediler ve çoğu akademisyenlerden oluşan 50 kişiyi bilimsel makale yayımlama vaadiyle dolandırdılar. Yakalanan dolandırıcıların yaptığı büyük vurgun ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Bilimsel Makale Yayımlama Vaadiyle 1 Milyon TL'lik Vurgun Yapıldı

Dolandırıcılar hemen hemen tüm dünyanın büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor. İnsanların önemli bilgilerini, eşyalarını ve paralarını çeşit çeşit yöntemlerle ele geçiren dolandırıcılar, Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre bu sefer çoğu akademisyenlerden oluşan 50 insanı hedef aldı. Van Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilen sahte web sitelerinde dolandırıcıların oltalama (phishing) yöntemini kullandığı öğrenildi.

Dolandırıcıların oluşturduğu sahte web sitelerinde uluslararası alanda hizmet veren web sitelerinin kaynak kodlarının kopyalandığı ve dolandırıcılar tarafından oluşturulan sahte web sitelere yüklendiği ortaya çıktı. Van Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilen web sitelerini oluşturan dolandırıcılara yönelik operasyon başlatıldı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda İran uyruklu Y.E., K.A., M.G. ve H.A. isimli 4 şüpheli yakalandı.

Van Emniyeti tarafından yapılan operasyonda ikamet, 3.350 dolar, çeşitli ülke konsoloslukları ve konsolosluk çalışanları adına düzenlenmiş sahte kaşeler, sahte mühürler, sahte bandroller ve dolandırıcılıkta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi. Van Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan şüphelilerin mahkemeye sevk edileceği belirtildi.