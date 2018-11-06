Bilinçsiz Teknoloji Kullanımı Hackerlara Davetiye Çıkarıyor

Ülkemizde teknolojik cihazlara yönelik güvenlik risklerinden endişelenen çoğu teknoloji kullanıcısının güvenliği sağlamak adına bir şey yapmadığı ortaya çıktı. Yapılan araştırma sonucunda güvenlik konusunda yeterince bilgiye sahip değiliz.
Siber güvenlik ve hackerlar üzerine bir araştırmada bulunan ve araştırma sonucunu kamuoyuna sunan Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu pek çok kişinin doğru teknoloji kullanımını bilmediğini ifade etti. Aynı zamanda güvenliği sağlamak adına tavsiyelerde bulunan Bitdefender, bilinçsizliği önlemek istiyor.
Araştırma kapsamındaki vatandaşların yüzde 23’ünün siber saldırıya uğradığını ancak buna rağmen yüzde 25'inin hala bir savunma girişiminde bulunmadığı ortaya çıktı. Ayrıca güvenlik risklerini nasıl yok edeceğini bilmeyen kullanıcıların hackerlara davetiye çıkardığını da belirtmek gerekiyor. Her 5 kullanıcıdan biri ise siber güvenliğin zor olmasından şikayet ediyor.
Hackerlara Yem Olmamak İçin 5 Tavsiye
Konu hakkında teknoloji kullanıcılarını uyaran ve tavsiyelerde bulunan Barbaros Akkoyunlu şunları ifade etti:
- İnternete bağlı bir cihazı satın almadan önce cihazın güvenilirliğinden ve bu cihazın nasıl çalıştığını tam olarak anladığınızdan emin olun.
- Güvenlik ve gizliliği artırın. Cihazla birlikte gelen varsayılan şifreleri, eşsiz ve karmaşık bir şifre ile değiştirin.
- TV'nizin kamerası varsa kullanmadığınız zaman kapalı olduğundan emin olun ve sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş uygulamaları yükleyin.
- Evin içerisindeki cihazların güvenlik durumu, kimler tarafından kullanıldığı, ne sıklıkla saldırıya uğradığı konularında güncel kalın.
- Tüm cihazlarınız için zararlı yazılımları tespit edecek antivirüsler kullanın.
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