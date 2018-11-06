Bilinçsiz Teknoloji Kullanımı Hackerlara Davetiye Çıkarıyor

Ülkemizde teknolojik cihazlara yönelik güvenlik risklerinden endişelenen çoğu teknoloji kullanıcısının güvenliği sağlamak adına bir şey yapmadığı ortaya çıktı. Yapılan araştırma sonucunda güvenlik konusunda yeterince bilgiye sahip değiliz.

Siber güvenlik ve hackerlar üzerine bir araştırmada bulunan ve araştırma sonucunu kamuoyuna sunan Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu pek çok kişinin doğru teknoloji kullanımını bilmediğini ifade etti. Aynı zamanda güvenliği sağlamak adına tavsiyelerde bulunan Bitdefender, bilinçsizliği önlemek istiyor.

Araştırma kapsamındaki vatandaşların yüzde 23’ünün siber saldırıya uğradığını ancak buna rağmen yüzde 25'inin hala bir savunma girişiminde bulunmadığı ortaya çıktı. Ayrıca güvenlik risklerini nasıl yok edeceğini bilmeyen kullanıcıların hackerlara davetiye çıkardığını da belirtmek gerekiyor. Her 5 kullanıcıdan biri ise siber güvenliğin zor olmasından şikayet ediyor.

Hackerlara Yem Olmamak İçin 5 Tavsiye

Konu hakkında teknoloji kullanıcılarını uyaran ve tavsiyelerde bulunan Barbaros Akkoyunlu şunları ifade etti: