BiLira ile Kaybetme Riski Olmadan Kripto Para Dünyasına Girin

Bu haberimizde, Bitcoin ve Ethereum gibi dijital varlıkların alınıp satılması için Türk Lirası ile teminatlandırılmış bir stablecoin olan BiLira’ya yakından göz atacağız.

Öncelikle stablecoin, ya da Türkçe ismiyle sabitcoin’in ne olduğunu kısaca açıklayalım. İtibari para, altın veya petrol gibi gerçek dünya varlıklarına fiyatı sabitlenmiş kripto paralara stablecoin deniyor. Haliyle bu kripto paralar, Bitcoin gibi dijital varlıklara kıyasla çok daha düz bir çizgide ilerliyor ve spekülasyonlara karşı kapalı oluyor.

Sinan Koç ve Murat Fırat tarafından geliştirilen BiLira da piyasadaki diğer stablecoin’lerle aynı yaklaşımı benimsiyor. BiLira ile her zaman 1 Türk Lirası karşılığında 1 BiLira satın alabilmeniz mümkün. Ayrıca BiLira, dünyanın herhangi bir yerindeki kişiye de dakikalar içinde gönderebilecek.

BiLira, fonların varlığını kanıtlamak amacıyla banka hesabındaki varlıkları düzenli olarak denetleyecek. USDT, PAX, TUSD, USDC ve USDS gibi ABD doları ile teminatlandırılmış stalebcoin’ler ile aynı çalışma mantığında sahip olan BiLira, KYC/AML kontrolünden geçen herkese açık olacak.

Peki, BiLira nasıl satın alınır? Öncelikle fonları bankaya havale etmeniz gerekiyor. Ardından banka, işlemi teyit ediyor ve BiLira’ya bildiriyor. BiLira, dijital varlığı yaratıyor ve müşterinin Ethereum cüzdanına transfer ediyor.

Son olarak BiLira’nın nasıl Türk Lirasına çevrildiğini de kısaca anlatalım. İlk adım olarak, çeviri işlemi için dijital varlığı BiLira’nın cüzdanına yolluyorsunuz. Daha sonra BiLira dijital varlığı yok edilip toplam arz azaltılıyor. Son aşamada ise BiLira, bankaya bildirim yolluyor ve kullanıcıya fonlar havale ediliyor.