Bilişim Alanındaki 50 Binden Fazla Yabancı Kelime Türkçeleştirildi

Bilişim dünyasındaki pek çok kelime İngilizceden alındığı için bazı terimlerin İngilizcesi dilimize olduğu gibi yerleşiyor. Bu durum ile ilgili özellikle siber güvenlik alanında yeni çalışmalar yaptıklarını açıklayan Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, bu alanda 6 bin 700 yabancı kelimeyi Türkçeleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde oluşturulan “Özenli Türkçe Çalışma Grubu” ile bilişim alanında 50 binden fazla kelimeyi Türkçe'ye kazandırdıklarını ifade eden Aktepe, devletteki genç yapıların bilişim alanında Türkiye’yi ileri taşıyacağını vurguladı. Ancak bunun için kurumlar arasında ortak çalışmalarda koordinasyonun artırılması gerektiğini ifade etti.

KOBİ’lerle ilgili de açıklamalarda bulunan Aktepe, bilişim alanında kongreler düzenlediklerini ve KOBİ’lerin de küreselleşen dünyada rekabet edebilmeleri için dijital dönüşüme ihtiyaçları olduklarını söyledi.

Türkiye’deki herkesin ve her kurumun dijitalleşmesi için çalıştıklarını ifade eden Aktepe, yaptıkları ve yapacakları çalışmalardan ise şu şekilde bahsetti:

"Ar-Ge merkezlerinin kurulması, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin açıklanması önemli, buna hepimiz sahip çıkmalıyız. Türkiye bilişim alanında gelişti. Özellikle bu alanda proje yazma kültürü oluştu. Ayrıca Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejisi'ni oluşturmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'nın desteğiyle çalıştay yaptık. Yapay Zeka Stratejisi nasıl gelişsin, ilerlesin ve nelere dikkat edilsin gibi konular tartışıldı. Çalıştayın somut rakamları bize gelecek. Onun üzerinde çalışıp bu yıl sonunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına vereceğiz. Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejisi konusunda ne düşündüğümüz konusunda raporumuzu vermiş olacağız."

Aktepe’ye göre Türkiye’nin katma değerli ürünlerde ihriacatını arttırması ve bunu yapmak için de yüksek katma değerli ürünler üretmesi gerekiyor. Türkiye'de bu potansiyelin bulunduğunu da sözlerine ekleyen Aktepe,Türkiye'nin rekabette diğer ülkelerden geri kalmaması için buna ihtiyaç duyduğunu vurguladı.