Bilişim Teknolojileri Toplumda Nasıl Etki Yarattı? Araştırma Raporları Yayınlandı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), "Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği” isimli kitapla gündeme bomba gibi düştü. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bu kitabın çok büyük etkilere sahip olabileceğini ifade etti. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bilişim teknolojilerindeki değişim ve dönüşümün bilim insanları tarafından kapsamlı ve multidisipliner bir şekilde ifade edildiğini kaydetti. Böylece bilişim teknolojilerinin topluma etkisi daha net bir şekilde görülmüş oldu.

Bilişim teknolojileri güvenlik kaygılarını ön plana çıkardı

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Bu dönüşüm sürecinde ortaya çıkan problemler herkes tarafından az çok tecrübe edildi ve bu farkındalık sonucunda alınması gereken önlemler, bireyin ve karar alıcıların gündemine önemli bir başlık olarak yerleşti. İnternet kullanımının yaş fark etmeksizin hızla yaygınlaşmasıyla yeni güvenlik tanımları oluştu. Mahremiyet ve birey güvenliği konularında yeni düzenlemelere ve önlemlere ihtiyaç var." ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin saygın 21 bilim insanından 19 çalışmanın yer aldığı kitapta ayrıca TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Teknoloji Bağımlılığı Araştırması Raporu"na da yer verildi. Böylece oldukça kapsamlı bir kitap ortaya çıktı.

Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. Ercan Öztemel, Prof. Dr. Edibe Sözen, Prof. Dr. Hüseyin Şeker, Prof. Dr. Hüseyin Arslan, Prof. Dr. Mehmed Özkan, Ali Saydam gibi birçok tanınmış isim bu projede yer aldı. Sizce bu tür araştırma projeleri nasıl etkiler yaratabilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.