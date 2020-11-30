Bilişim Teknolojileri Zirvesi için Geri Sayım Başladı

Her sene yaklaşık bin beş yüz kişinin katılımı ile düzenlenen ve yirmi binin kişinin çevrim içi olarak takip ettiği Bilişim Teknolojileri Zirvesi (BTZ) için geri sayım başladı. Sektörün en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Bilişim Teknolojileri Zirvesi 2020 hakkında merak ettiğiniz tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Bilişim Teknolojileri Zirvesi 2020 için Geri Sayım Başladı

Bilişim Teknolojileri Zirvesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de küresel teknolojinin odağındaki konuları ele alacak. Bununla birlikte İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından bu yıl on üçüncüsü düzenlenecek etkinlikte Sırada Ne Var? ana temasına odaklanılacak.

Bu kapsamda sistem dönüşümü ve yeniden modellenmesi, geleceğin teknolojileri, yükselen sektörler ve etki dengesi, teknoloji ve marka iletişimi gibi pek çok konun masaya yatırılacağı etkinlikte Oturumlar, Bilişim Teknolojileri Alanı, İnteraktif Bölüm, Dijifikir e-iş Fikir Yarışması ve Sosyal Medya Ödülleri olmak üzere beş farklı bölüm yer alacak.

BTZ 2020 Nerede, Ne Zaman Yapılacak?

Pandemi dolayısı ile bu yıl çevrim içi olarak gerçekleştirilecek olan Bilişim Teknolojileri Zirvesi, 16 Aralık 2020 - 20 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Tamamı ile ücretsiz olan bu etkinliğe katılmak için yapmanız gereken tek şey, hemen buradaki linke tıklayarak başvuru formunu doldurmak!

BTZ 2020 Konuşmacıları Kimler?

BTZ 2020 kapsamında konuşmacı olarak yer alacak kişilerden bazıları şu şekilde:

- Derya Düner (QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı)

- Hilmi Koçak (Eczacıbaşı Tüketim Ürümleri Bilgi Teknolojileri Direktörü)

- Fatih Uysal (Kariyer.net CEO)

- Tufan Erginbiliç (BP Dünya Downstream CEO)

- Berk Keklik (Sosyal Medya İçerik Üreticisi)

- Ferit Karakaya (Yayıncı)

- Aysun Karabıyık (Lenovo CMO)

- Mehtap Algül (BAU Next Director)

- Betül Çakmak (Sosyal Medya İçerik Üreticisi)